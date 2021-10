Eigild Christensen fik ret - hvor er det trist

"Hvis man er milliardær og vil være millionær igen, skal man bare købe et flyselskab. Så det forsøger jeg på".

Ordene stammer fra Eigild B. Christensen, den nordjyske erhvervsmand, som i 2019 blev hovedejer af flyselskabet Great Dane Airlines.

Aalborg har en af Danmarks bedste lufthavne, og derfor skal byen da også have sit eget flyselskab, lød begrundelsen.

Nu er luftfartseventyret kollapset. Før det for alvor tog fart. Coronapandemien har været en ekstremt bekostelig affære, og til sidst så Eigild Christensen og resten af ejerkredsen ingen anden udvej end at indlevere en konkursbegæring.

Det gjorde de mandag. Slut. Færdig. 80 ansatte sendt hjem.

Tilbage står Eigild Christensen med knap 100 millioner kroner mindre på bankbogen og tre fly, som han ejer og har leaset til det nu kollapsede Great Dane Airlines.

Det er ikke det mest sørgelige.

Det sørgelige er, at Nordjylland nu mister noget, som kunne have været så godt. Og som havde de rette intentioner med sig.

Great Dane Airlines var den lille humlebi, som man så gerne ville have kunne flyve. Et eksempel på lokalpatriotisme og mod til at tænke stort. Udsyn og fremsyn. Da flyselskabet i 2018 blev præsenteret, var både landsdækkende og internationale medier til stede.

Selv Forbes Magazine dækkede begivenheden og skrev, at her var et nordjysk flyselskab, som stod for en ny trend i luftfart. Great Dane satte kortvarigt Nordjylland på både land- og verdenskortet. To steder, hvor vi fortjener at være – men hvor vi for sjældent optræder.

Timingen kunne imidlertid ikke have været dårligere. Kun et år gik der, så ramte coronaen, der på et øjeblik nærmest slagtede al luftfart.

Eigild Christensen og resten af Great Dane Airlines forsøgte med alle midler at kæmpe sig gennem stormen. Fly blev sendt til Vietnam. Der blev givet henstand på betalinger. 32 ansatte afskediget.

Men med en relativt tom ordrebog hen over den kommende vinter – og udsigten til et månedligt underskud på fem millioner kroner – slap hovedejerens tålmodighed og velvilje op. Man forstår ham godt.

Nok har Eigild Christensen dybe lommer og havde lovet at holde hånden under sit flyselskab, men der er trods alt grænser.

Den grænse blev nået nu.

Folkene bag Great Dane Airlines har imidlertid grund til at være stolte af det, som de nåede at opnå. At stifte et flyselskab med stærke nordjyske rødder og med drømmen om at være med til at løfte vores fælles landsdel, var prisværdigt.

Nordjylland og nordjyderne har grund til at ærgre sig. Hvor er det trist, at humlebien ikke kunne flyve.