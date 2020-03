Ejendomsmægler: Som en sømand i ukendt farvand og uprøvet vejr

AALBORG:Som en sømand, der er røget ind i et farvand, han ikke kender og i et vejr, han ikke har prøvet før.

Sådan beskriver Allan Nørgaard, ejendomsmægler og medindehaver af ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen, de seneste dages indtryk af boligmarkedet.

For ganske få uger siden var alt ved det normale, faktisk bedre end det, beskæftigelsen var høj, renten lav og boligpriserne stigende, så der var nok at lave for firmaets mere end 20 sælgere, men også her har corona-virusen fået hjulene til at bremse alvorligt op.

Motorkraften røg

- Jeg tro, det er ligesom i alle andre brancher. Der er lige røget 80 procent ud af motorkraften, siger Allan Nørgaard, der oplyser, at begrebet ”åbent hus”, hvor alle interesserede i en bolig er velkomne, ikke længere eksisterer i branchen.

I skrivende stund holdes der dog stadig fremvisninger. Så sent som fredag havde firmaet syv fremvisninger i Aalborg og tre i Blokhus, hvilket ifølge Allan Nørgaard er tæt på det normale, men også her strammer corona-snøren til. Firmaet har således oplevet to aflysninger fra sælgerens side, bl.a. som følge af frygt for smitte.

Allan Nørgaard til tops på havnefronten. For et par uger siden var boligmarkedet også på toppen, men samfundets nedlukning har sendt det ind i ukendt farvand. Han forventer dog, at markedet normaliserer sig på den anden side af krisen. Arkivfoto: Lars Pauli

- Men der er forsat en vis interesse for fremvisninger, og vi fremviser gerne boliger for interesserede med de forholdsregler, myndighederne anbefaler. Men hvordan, det ser ud om en uge, har jeg intet grundlag for at sige noget om, siger Allan Nørgaard, der henviser til bankernes ageren i den kommende tid som afgørende for, hvordan markedet udvikler sig.

Håber på godkendelse

Aktuelt har firmaet godt en håndfuld indgåede handler på vej gennem systemet, og nu forestår blot bankernes godkendelse.

- Det er vigtigt, at man fra pengeinstitutternes side ikke begynder at tale kunderne fra at indgå handler, fordi det vil sætte mange ting i stå, siger Allan Nørgaard, der vurderer, at købere, der udskyder en handel i forventning om lavere priser kommer til at vente forgæves.

Meget afhænger af banker

- Men vi er meget afhængige af, at bankerne støtter op. Verden er jo ikke gået ned, og vi oplever ikke, at der ikke fortsat er interesse fra købernes side, men de udskyder måske lige beslutningen nogle uger, så vi kommer tilbage til en eller anden form for normalitet. Vi vil nå til en punkt, hvor vi er i stand til at leve med den her sygdom, siger ejendomsmægleren, der peger på, at samfundet økonomisk er godt rustet til at gå såvel gennem krisen som at sætte gang i hjulene igen, når folk vender tilbage til arbejdspladserne.

Anderledes end finanskrisen

- Og her er meget overladt til bankerne, som ligger inde med masser af penge. De penge skal de være villige til at sætte i spil, siger Allan Nørgaard, der peger på, at netop bankerne står meget stærkere end under finanskrisen, hvor staten måtte træde til for at redde banksektoren fra at bryde sammen.

- Nu har de så en anledning til at udvise samfundssind, siger Nørgaard, der også peger på den lave rente og høje husstandsindkomster som forhold, der adskiller fra situationen i forbindelse med finanskrisen.

- Så med de økonomiske hjælpepakker er der god grund til at tro på, at også boligmarkedet efter nogle måneder på lavt blus vender tilbage til det normale, siger Nørgaard, der tilføjer, at det skete selv under finanskrisen, men på et lavere niveau, hvad angår boligpriserne.

Når han ikke forventer prisfald af væsentlig omfang dennegang, hænger det primært sammen med boligejernes gennerelle økonomiske situation.

- De fleste har råd til at beholde boligen og er derfor ikke presset til at sælge, siger han og tilføjer, at det ikke mindst vil komme til udtryk på sommerhusmarkedet, hvor den mulige lejeindtægt mere end dækker omkostningene på restgældenden.

- Så der er ingen grund til at sælgerne skulle gå i panik.

En generel solid økonomi og dermed stor handlefrihed er ifølge Allan Nørgaard med til at holde hånden under prisniveauet, mener han.

Rige som aldrig før

- Men derfor kan det da godt på i stå i en periode, men når grænserne bliver åbnet igen, og vi igen kan færdes ude i samfundet med respekt for hinanden og har lært at leve med den her sygdom, går live videre. Vi har aldrig været rigere, siger ejendomsmægleren, der påpeger, at psykologiske faktorer på det punkt kan veje tungere end de økonomiske realiteter.

I forhold til økonomiens genkomst sætter han sin lid til de hjælpepakker, der er sat i værks for at hindre egentlige afskedigelser.

Hos ejendomsmæglerfirmaet Home i Vejgaard har indehaver Claus Barret en tilsvarende vurdering af markedssituationen. Næsten frem til dato har det været stort set som normalt.

- Siden onsdag, dagen hvor statsministeren lukkede samfundet mere eller mindre ned har vi solgt otte ejendomme, men som tingene udvikler sig, bliver det hele selvfølgelig mere påvirket, siger Claus Barrett, der fortæller om et lille fald i antallet af fremvisninger, men dog langt fra et fald, der står mål med eksempelvis det store fald, som detailhandlen oplever.

Øget aktivitet på hjemmeside

- Og det er klart, at når folk når til at tage en beslutning,tror jeg, det bliver svært, siger Claus Barrett, der dog også kan berettet om et par måske lidt overraskende fænomener.

- Vi kan se, at aktiviteten på vores hjemmeside er kraftigt stigende, cirka 20 procent, og af det må vi jo udlede, at der fortsat er interesse blandt potentielle købere. Jeg tror, at nogle udnytter den her tid, hvor de går derhejemme, til at se, hvad der er på markedet, siger mægleren, der på den baggrund forventer ekstra rund på markedet, når situationen har normaliseret sig.

Interesse for sommerhuse

Det andet, han finder overraskende, handler om aktiviteten i firmaets afdeling i Blokhus, hvor sommerhuse udgør den væsentligste del af langt den største del af markedet.

- I butikken der, oplever vi, at der de seneste 14 dage har været langt flere kunder i spil end normalt. Jeg vil tro, at det handler om, at folk tænker, at nu skal de ikke ud og rejse foreløbig, og at de derfor er kommet nærmere i forhold til at erhverve det sommerhus, de måske i forvejen længe har overvejet at anskaffe. Det virker reelt som om, at det marked er blevet stimuleret af den her krise, siger han.

Gisninger og spådomme

- Men alt i alt, er der så ikke grund til bekymring for, at den her krise også sætter sig spor i boligmarkedet?

- Vi kan spå om mange ting lige nu, men det vil kun være gisninger og spådomme. Selvfølgelig vil det påvirke det, men hvor meget er umuligt at vide. Det afhænger ikke mindst af, hvor længe, det varer, men begynder der at komme arbejdsløshed, kan det få konsekvenser, siger mægleren, der dog tror, at med de massive hjælpepakker, regeringen har præsenteret, vil effekten være midlertidig.

- Fordi der bagefter vil være et opsparet behov, tror jeg, at der kommer pænt gang i den bagefter, siger Barrett, der aktuelt ikke har kommentarer til, hvordan man internt i firmaet vil forholde sig til en nedgang i aktiviteten.

Hos Thorkild Kristensen fastslår Allan Nørgaard, at der ikke er udsigt til færre stillinger.

- Under finanskrisen fyrede vi ingen sælgere. Dygtige sælgere som vores er svære at finde. Smider du guld på gaden, får du sølv tilbage. Går der for lang tid, kan det være, at der er nogle, der går ned i tid, men vi kommer ikke til at fyre sælgere i den kommende tid. Der er vi helt stålsatte, siger han og tilføjer:

- Vi frygter ikke en gentagelse af finanskrisen. Alle ventiler står rigtigt. Men 2020 bliver da ikke et rekordår.