Ejendomsmæglere udvider igen: Nu er de overalt i kommunen

VENDSYSSEL:Anders Nygaard og Tommy Fuglsang har fra 1. maj overtaget Nybolig Sæby.

Det sker blot en måned efter, at de to venner fra Skagen overtog Nybolig Frederikshavn. De ejer i forvejen Nybolig Skagen og erhvervsmægler-virkomheden Nordicals Vendsyssel.

42-årige Martin Riise bliver medejer af Nybolig Sæby, og sammen med Tommy Fuglsang skal han sætte rammerne og skabe den kultur, som fremover skal kendetegne Nybolig Sæby og Nybolig Frederikshavn.

- Martin er et kendt mægleransigt i Sæby, som igennem flere år har været en af de mest sælgende boligmæglere i Sæby. Han var indtil for tre år siden medejer af EDC i Sæby. Vi har store forventninger til Martin, som er solid, hårdt arbejdende, pålidelig og faglig kompetent. Det er meget vigtigt, at vi har fået ham med. Det krævede kun ét møde, så var han klar til at blive en del af vores stærke hold, siger Tommy Fuglsang i en pressemeddelelse.

Martin Riise glæder sig til igen at skulle arbejde i mæglerbranchen i Sæby.

- Jeg har det som en cirkushest, der igen kan dufte savsmuld. Målsætningen er helt klart, at vi skal være Sæbys foretrukne og mest sælgende mæglerbutik, siger Martin Riise i selvsamme pressemeddelelse.

Dækker hele kommunen

Anders Nygaard og Tommy Fuglsang ejer nu Nybolig Skagen, Nybolig Frederikshavn, Nybolig Sæby og en udstillingsbutik i Ålbæk.

- Først og fremmest dækker vi hele Frederikshavn Kommune fra Skagen til Voerså og ind til Østervrå. Vi er i høj grad lokalt forankret i vores mæglerbutikker, og der er flere synergieffekter ved at eje tre butikker. Her tænker jeg på netværk og relationer, marketing, sagsbehandling og kompetente medarbejdere, som kan hjælpe hinanden, siger Tommy Fuglsang.

Anders Nygaard og Tommy Fuglsang er desuden indehavere af Nordicals Vendsyssel i Kattegat Silo i Frederikshavn. Det er her, at Tommy Fuglsang, som bor i Frederikshavn, har sin daglige gang, mens Anders Nygaard passer Nybolig Skagen, hvor han også er bosat.

Mens Martin Riise bor i Sæby og har et stort kendskab til den sydlige del af Frederikshavn Kommune, bliver Frederikshavn et nyt område for ham. Her søger man i øjeblikket en ny kollega til Daniel Aaby.

- Det bliver spændende sammen med Tommy at sætte rammerne for de to mæglerbutikker i Sæby og Frederikshavn. En af de første opgaver bliver at ansætte en dygtig profil i Frederikshavn, og der er flere stærke emner i spil. Måske vælger vi ligefrem at ansætte to mæglere, lyder det optimistisk fra Martin Riise.