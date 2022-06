Ejer angav sygdom som årsag til lukning - gik konkurs få dage efter

AALBORG:Mandag den 6. juni skrev indehaveren af bageri og cafe På Fjorden - Git Becker - på Facebook, at hun "grundet sygdom og familiære omstændigheder" stoppede på cafeen, der dermed - underforstået - var permanent lukket.

Nu viser det sig, at det måske ikke er hele sandheden.

Af Statstidende fremgår det nemlig, at selskabet bag Aalborg-cafeeen, Franske Fristelser, blev erklæret konkurs fredagen før - altså den 3. juni.

Trods flere forsøg på telefon og mail for at få en kommentar fra Git Becker er det ikke lykkedes.

Kurator i konkursboet, advokat Ulla Skov, fortæller, at det er én eller flere ansatte, der havde løn til gode hos cafeen og derfor havde indgivet konkursbegæring den 31. maj.

Efter konkursen måtte Ulla Skov oplyse 18 ansatte, at de var opsagt fra cafeen, og at den tilgodehavende løn skulle udbetales hos LG - Lønmodtagernes Garantifond.

Fagforbund kendte stedet

Hvor mange medarbejdere, der reelt er kommet i klemme ved konkursen, er dog usikkert, da fagforbundet 3F er blevet kontaktet af en tidligere ansat, der ikke har haft en ansættelseskontrakt.

- Vi kender På Fjorden, da der det seneste år har været nogle sager angående manglende betaling af feriepenge samt en sag om løntræk og uberettiget fyring, siger Kurt Frederiksen, der er gruppeformand for Hotel og Restauration i 3F Aalborg, hvor en del af de ansatte har været medlem.

- Men alle sagerne er blevet løst, når vi har snakket med indehaveren. Så vi har et indtryk af, at indehaveren måske har haft travlt og måske været uopmærksom, og ikke fordi hun har gjort det bevidst, tilføjer Kurt Frederiksen.

Udover 3F bekræfter Det Faglige Hus, at de har hjulpet minimum én tidligere medarbejder med at søge penge hos LG.

Ikke planlagt lukning

På Fjorden åbnede i november 2020 som en del af møbelhuset Boshop ved Nytorv i Aalborg. Midt i december fulgte så endnu en cafe på Akvavitvej på Spritten.

I februar i år overtog På Fjorden så et bageri på 150 kvadratmeter i Svenstrup, og kort efter lukkede man den oprindelige café i Boshop i Aalborg midtby.

Drømmen var at kunne levere surdejsbrød til markedsdage, kantiner i Aalborg og naturligvis til cafeen på Spritten.

På Fjorden lukkede alle butikker allerede onsdag den 1. juni - dagen efter at der var indgivet konkursbegæring til Retten i Aalborg - og hvor Git Becker skrev på Facebook:

"Vi er desværre midlertidigt lukket at helbredsmæssige årsagen. Det med stor beklagelse at vi er nødt til at melde dette ud."

Det var der ikke udsigt til blot fire dage tidligere, da et opslag på Facebook lød:

"Opladet med positiv energi er vi klar med et nyt menu fra den 1/6".

Og mandag den 6. juni kom så opslaget, hvor der underforstået stod, at butikkerne lukkede permanent. Dog med tilføjelsen:

"Derfor videreføres nogle af aktiviteterne og vi vender tilbage med yderligere information om dette, så snart vi give jer yderligere information."

Franske Fristelser nåede ikke at aflevere noget regnskab inden konkursen. Selskabet er oprettet 13. juli 2020, og første regnskabsperiode løb til 31. december 2021, men regnskabet nåede altså ikke at blive afsluttet.