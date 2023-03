Ejer giver ansatte særligt tilbud: - Jeg håber, at de bliver millionærer

AALBORG:Rasmus Mortensen har opfundet noget skelsættende. Det gjorde han allerede som studerende. Nu lever han af sin idé - og det skal medarbejderne også nyde godt af.

Den 35-årige iværksætter var den første til at knække koden til, hvordan man pasteuriserer væske uden varmebehandling. Det sker via UV-bestråling.

Den opfindelse har Rasmus Mortensen forvandlet til en hurtigt voksende virksomhed, Lyras A/S, der de senere år har ansat i hobetal og solgt sine banebrydende anlæg til flere af verdens største mejerikoncerner.

Nu får de 70 ansatte i Lyras en potentielt gylden mulighed. De tilbydes at købe aktier i virksomheden til en symbolsk pris.

- Jeg håber, at alle medarbejdere bliver millionærer af det her, siger Rasmus Mortensen.

Fik idéen på sit studie

Muligheden for at købe aktier i Lyras træder ikke i stedet for lønstigninger og andre goder, understreger han.

- Det er blot en måde at udvise taknemmelighed og anerkendelse for deres bidrag til Lyras' forretning, siger han.

Idéen til Lyras opstod, da Rasmus Mortensen skrev speciale på ingeniøruddannelsen på Aalborg Universitet. Han blev aldrig færdig med sit speciale og stiftede i stedet den virksomhed, der siden er vokset eksplosivt og flere gange har trukket overskrifter.

Senest for et år siden, da en af landets rigeste familier, Bagger Sørensen-familien, sammen med en række andre investorer investerede over 100 millioner kroner i Lyras.

Teknologien kort fortalt

Humlen i Lyras er en ny teknologi, der med Rasmus Mortensens egne ord kan revolutionere fødevarebranchen.

Han har nemlig knækket koden til, hvordan ultraviolet lys kan erstatte de energikrævende anlæg til pasteurisering, som blandt andet mejeribranchen og bryggeribranchen bruger i dag.

Det bæredygtige pasteuriseringsanlæg, som Rasmus Mortensen har opfundet, bruger kun en brøkdel energi og vand i forhold til traditionel pasteurisering, fordi opvarmning og nedkøling af for eksempel mælk bliver overflødig, når man bruger ultraviolet lys.

Rasmus Mortensen er fortsat hovedaktionær i Lyras, men har – udover Bagger-Sørensen-familien – også fået erhvervsmanden Holger Colding Kristensen med i ejerkredsen.