Ejere i stormvejr efter lukning af virksomhed: Nu svarer de

Det var en sort dag for medarbejderne på virksomheden Trinseo i Brønderslev, da det i sidste uge kom frem, at virksomhedens amerikanske ejere havde besluttet at lukke afdelingen.

Produktionen af blandt andet specialprodukter i plexiglas ventes lukket pr. 31. december, hvorved de ca. 40 medarbejdere mister jobbet.

Trinseos danske direktør Martin Dahl har henvist til hovedfirmaet i USA, hvor Brian Risinger, direktør for Trinseos kommunikation globalt, nu svarer på nogle af de spørgsmål, der er blevet rejst.

3F, der varetager interesserne for en stor del af de ansatte, har bl.a. undret sig over, hvorfor man har valgt at lukke afdelingen i Brønderslev, der har leveret gode økonomiske resultater.

40 medarbejder mister deres arbejde ved lukningen. Foto: Martin Damgård

- Med hensyn til Brønderslev og rentabilitet kan dette anlæg ikke ses som en adskilt, fritstående, selvstændig drift. Det er en del af et forbundet globalt driftsnetværk, der har stået over for betydelige økonomiske udfordringer, og vi ser denne lukning som en del af et konsolideringsinitiativ for at forbedre effektiviteten og den samlede globale konkurrenceevne, forklarer Brian Risinger.

Han henviser til, at det er hele den kemiske industri i Europa, der står overfor udfordringer som følge af svag efterspørgsel, inflation og eskalerende energiomkostninger.

- Lukning af fabrikken har til formål at styrke vores evne til bedre at konkurrere på de markeder, vi arbejder på, siger Brian Risinger.

- Vi beklager konsekvensen for medarbejderne, men vi mener, at beslutningen er nødvendig for vores virksomheds fremtidige konkurrenceevne.

Lukker flere steder

Det er ikke kun i Brønderslev, Trinseo har varslet en lukning.

I Terneuzen i Holland lukker Trenseo også sin fabrik, ligesom det samme sker for en fabrik i Belen i New Mexico i USA og for en produktionslinje i Italien.

I 2022 lukkede Trinseo en fabrik i Matamoros i Mexico.

Hensigten er at flytte produktionen fra Brønderslev til en anden afdeling i Trinseo, hvor man mener, at der er produktionskapacitet til det.

Trinseo overtog fabrikken i Brønderslev i maj 2021 efter virksomheden Arkema.

Med lukningen af den nordjyske afdeling mister omkring 40 medlemmer af 3F og HK deres arbejde.