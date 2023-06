Lene Bjerre lukker - men lever videre

NIBE:Den kendte nordjysk designvirksomhed Lene Bjerre med en lang historie er snart fortid.

Men virksomheden vil leve videre med sine produkter og ansatte.

Det lyder umiddelbart paradoksalt, men er resultatet af en beslutning truffet af virksomhedens nye ejer.

Lene Bjerre Design A/S ophører snart med at være et selvstændigt selskab.

Familien Martinsen fra Norge, der ejer den nordjyske virksomhed, har besluttet at fusionere den med interiørvirksomheden Lauvring, som familien også ejer.

Lauvring bliver det fortsættende selskab efter fusionen, og navnet på den nyskabte virksomhed bliver Moodfolk A/S.

Lene Bjerre Design ophører altså med at eksistere i juridisk forstand.

Det betyder ikke et farvel til virksomhedens brand og produkter, understreger ejeren.

- Lene Bjerre, Simple Goods (som Lene Bjerre Design ejer, red.) og Lauvring vil fortsætte som selvstændige mærker og udvikles uafhængigt af hinanden, siger Christian Martinsen fra familien Martinsen i en pressemeddelelse.

Med fusionen håber han at spare på udgifterne til administration.

- Så vi kan fokusere ressourcerne på det, der virkelig betyder noget, som er kundefokus, service og produktudvikling, fremhæver Christian Martinsen.

Tilførsler af kapital I perioden fra 2018 til i dag har ejerne i 3 omgange tilført Lene Bjerre Design kapital: August 2018: 7,2 mio. kr.

November 2020: 3,6 mio. kr.

Maj 2023: Nominelt 1 mio. kr. (konvertering af gæld til kurs 904)

Fra og med regnskabsåret 2018 til og med 2022 har Lene Bjerre Design haft et samlet underskud på 18,9 mio. kr. Kilde: CVR VIS MERE

Selv om Lene Bjerre Design ophører som et selvstændigt selskab, vil virksomheden fortsat være at finde på den nuværende adresse i Nibe - og med den nuværende bemanding på 16 ansatte.

- Der er der ingen planer om at ændre på, siger Bjarne Poulsen, der bliver direktør i Moodfolk.

Det sidste regnskab fra Lene Bjerre Design som selvstændigt selskab er netop offentliggjort.

Det viser et underskud efter skat på 3,1 millioner kroner i 2022.

Dermed er det samlede underskud i de fem seneste regnskabsår på knap 19 millioner kroner.

Arbejdede med shipping

Som navnet antyder, var det Lene Bjerre, der stiftede den nordjyske designvirksomhed.

Hun arbejdede i de tidlige 70’ere på et shippingkontor.

Lene Bjerre Design Lene Bjerre Design blev grundlagt af Lene Bjerre i 1975 og blev hurtigt kendt for sine kollektioner af håndplisserede lampeskærme af tapetrester og gavepapir. Senere blev også lysestager, puder, due og pyntegenstande en del af varekataloget. I 2006 solgte Lene Bjerre sin virksomhed til Bjarne og Suzanne Poulsen. I 2018 købte den afdøde nordjyske erhvervsmand Torben Fristrup en stor andel i Lene Bjerre Design. I 2020 overdrog han sin ejerandel til Bjarne og Suzanne Poulsen. I en periode var der en tysk investor med i ejerkredsen. I 2022 overtog den norske familien Martinsen Lene Bjerre Design gennem selskabet Dalema Invest. Nu fusionerer familien Lene Bjerre Design med det danske selskab Lauvring A/S, som familien også ejer. Lauvring er det fortsættende selskab. Lauvring ændrer ved samme lejlighed navn til Moodfolk. Kilde: CVR + diverse VIS MERE

Men hun følte et behov for at udfolde sine kreative evner.

Derfor begyndte hun at folde lampeskærme ud af gavepapir – og dette blev hendes første skridt ind i verden af interiørdesign.

Dengang var interiørbranchen kun i sin spæde begyndelse og Lene Bjerre var en pioner på markedet.

Virksomheden blev hurtigt en af de førende virksomheder på Home og Lifestyle-markedet.

Fusionen af Lene Bjerre Design og Lauvring forventes gennemført 26. juni.