Ejerskifte hos nordjysk revisionsfirma: Per sælger anparterne til Bjørn

VENDSYSSEL:Efter mere end 45 år som selvstændig revisor er det ved at være slut for Per Svenningsen. Snart overdrager han den sidste del af sine anparter i nordjyske PJ Revision til Bjørn Nielsen.

I november 2022 bestod Bjørn Nielsen sin eksamen som statsautoriseret revisor - og dermed er alle hindringer for at gennemføre generationsskiftet snart af vejen.

- Nu mangler jeg bare at få tilsendt min autorisation fra Erhvervsstyrelsen, og når jeg har fået den, så er generationsskiftet endeligt gennemført, forklarer Bjørn Nielsen.

Startet i Frederikshavn

Per Svenningsen startede oprindeligt sit revisionsselskab under eget navn i Frederikshavn.

I 2011 blev selskabet bag PJ Revision så stiftet - og her blev Bjørn Nielsen i 2015 ansat.

Forinden havde Bjørn Nielsen taget sin revisoruddannelse hos BDO i Hjørring - og var også i en periode på et par år ansat som regnskabschef hos Dana Cup i Hjørring.

- Men jeg fandt ud af, at det var ikke den side af skrivebordet, jeg skulle være på. Jeg ville gerne tilbage i revisionsbranchen, og derudover har jeg altid haft lyst til at blive selvstændig, forklarer Bjørn Nielsen.

- Så da jeg i 2015 fik et tilbud om at blive en del af PJ Revision, så var det fra start også med en aftale om, at jeg ret hurtigt skulle købe mig ind i butikken.

To lokationer

PJ Revision har hovedsæde på Brinck Seidelinsgade i Hjørring - men derudover er der også et kontor i Kattegat Siloen i Frederikshavn.

- Det er et firma, der er bygget ligeså stille op, men de seneste fem år er vi vokset - cirka med en ekstra ansat om året. Efter overdragelsen er vi syv fuldtidsansatte - og derudover Per, som så vil fortsætte på lidt nedsat tid i firmaet, forklarer Bjørn Nielsen, der bor med sin kone på Frilandsvej i Hjørring - og parret har en pige på fem år og en dreng på tre år.

Bjørn Nielsen fylder i øvrigt 33 år den 21. januar - præcis samme dato, hvor Per Svenningsen bliver 74 år.

Bjørn Nielsen bliver vel at mærke ikke eneejer af PJ Revision - revisor-kollegaen Jannick Hausager får i forbindelse med overdragelsen mulighed for at øge sin ejerandel fra 10 til 20 procent.

Overdragelsen af PJ Revision markeres på Vendsyssel Teater med en reception, der finder sted 3. februar.