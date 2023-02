Eksplosiv vækst i nordjysk firma: Vi er vandets lastbiler

SKAGEN:Det er en lidt utraditionel februardag i Skagen, da Rasmus Larsen viser os rundt på havnen og slæbebåden Odin.

Vejret er nemlig gråt, trist og ganske tåget. Og det på et af de steder i kongeriget, der ellers kan bryste sig af flest solskinstimer på årlig basis.

Men det fjerner hverken smil eller humør fra Rasmus, der ikke uden stolthed i stemmen fortæller om, hvad det egentlig er virksomheden L&N Supply Ships bedriver.

En virksomhed, som han ligeligt ejer sammen med Martin Nordtorp og Mike Birkebo Andersen.

En virksomhed, der på blot tre år er vokset fra to mand og en slæbebåd til nu tre ejere, 40 ansatte og tre fartøjer plus muligvis snart et fjerde.

Rasmus Larsen sammen med en af de efterhånden mange ansatte i firmaet - skipper Morten Ejby ombord på Odin. Foto: Henrik Bo

Det vender vi tilbage til, for først skal vi høre, hvad det er for et marked, som kan generere så stor en vækst.

- Når folk spørger, hvad det er vi laver, svarer jeg gerne, at det lidt forsimplet er, at vi er en slags lastbil på vand. Vi bringer varer af mange slags fra a til b, hvor a er land og b er til skibe på vand. Enten nogle, der ligger og afventer ordrer på reden ved Skagen (ankerplads, red.) eller skibe som sejler forbi. Faktisk er 50 procent af vores leveringer passage - altså hvor overdragelsen sker i fart, typisk ved en 5-7 knob, forklarer Rasmus Larsen.

Flåden vokser

Det kan være alt fra proviant over reservedele til mandskab og papirarbejder, som L&N Supply Ships sejler ud med.

Men de kan også udføre specielopgaver som for eksempel at agere arbejdsbåd eller hjælpe store skibe til kaj.

- En slæbebåd er jo meget mere manøvredygtig end store tank- eller krydstogtskibe, siger Rasmus og henviser til Odin, som lige er ved at gøre klar til afgang med et læs proviant, og i øvrigt var firmaets første båd.

Nu tæller flåden også den endnu større slæbebåd LN Admiral og en mindre lodsbåd.

Førstnævnte skal de kommende år arbejde ved byggeriet af den nye Storstrømsbro, mens lodsbåden dels er god til de mindre og hurtige opgaver med at bringe mindre portioner varer, mandskab eller papirer ud til skibene. Og så har L&N Supply Ships også kontrakt med Danish Pilot Service, og der bliver udført omkring 500 lodsninger om året i lodsbåden.

Eksplosiv vækst i både opgaver og ansatte

Det er altså gået stærkt for firmaet, der kom til Frederikshavn for under tre år siden. Men nu er flyttet til Skagen.

Denne tur fragtede hovedsageligt proviant. Foto: Henrik Bo

Det var Rasmus Larsen og Martin Nordtorp, som startede L&N Supply Ships. Martin med baggrund i Hanstholm Bugser Service, som drives af ham selv og hans far, og Rasmus med shippingerfaring fra Samskip på Århus Havn og senest som logistikchef ved FF Skagen.

I forbindelse med investeringen i LN Admiral blev Mike Birkebo Andersen fra Mikes Hydraulik og Motor i Hanstholm optaget som partner i L&N Supply Ships.

De tre er alle midt i trediverne, og som nævnt har der været en eksplosiv vækst i både opgaver og ansatte.

Noget firmaet i øvrigt for nylig blev belønnet med årets iværksætterpris for.

Rasmus Larsen fortæller, at de bare sidste år havde omkring 2000 sejladser.

Med alt lige fra få kilo og op til 50 tons.

- Nogle gange kører vi non-stop døgnet rundt. Andre dage er der mere stille. Vi kan have op til 20 sejladser om dagen, men i dag er der for eksempel planlagt fire. Det her er ikke en branche, hvor vi kan langtidsplanlægge - vi kender typisk kalenderen en uge frem, siger Rasmus Larsen og fortæller, at man nu er oppe på at have omkring 40 ansatte tilknyttet.

De fleste er skippere og søfolk, og så er der fem på kontoret. Heraf er de 10 ansatte på LN Admiral, der sejler rundt i Storstrømmen.

Det har da været noget af en vækstrejse?

- Ja, men som jeg ser på det: Enten kan man konsolidere sig eller gå fremad. Og vi er tre unge, som vil fremad. Så 95 procent af vores omsætning går på at komme videre. For det er nu, det sker. Det er dyrt at vækste, men vi vil hellere være for mange end for få.

Der er meget at holde styr på, for at det skal gå op i en højere enhed. Derfor tjekkes der af både elektronisk og mere analogt. Foto: Henrik Bo

- Og der er brug for det vi tilbyder. Der er jo en sund virksomhed her i Skagen i forvejen, som laver meget af det samme (Saga Shipping, red.) Men vi har firdoblet på et halvt år, og den anden virksomhed er også gået frem. Så alle er vokset, og vi bytter da også lidt kunder og sådan. Så for kunderne er der blevet bedre service alt i alt, forklarer Rasmus Larsen.

Mere og mere fragtes til søs

Han fortæller også, at virksomheden det første år omsatte for cirka 6,5 millioner kroner.

Andet år 26 millioner og år tre bliver på den anden side af 30 millioner. Baggrunden skal blandt andet findes i, at mere og mere generelt bliver fragtet på havet.

- Tonnagen (skibsteknisk udtryk for vægt- og rumfangsenheder, red.) vokser år for år. Mere og mere flyttes på vandet, og handlen i verden vokser generelt og meget skal fragtes rundt. Og så er ankerpladsen, Skaw Road, kendt i hele verden. Det er her, rigtig mange skibe kommer ind eller ud af Østersøen.

Fremtidsplaner er der også på hylden.

Blandt andet kigger de tre ejere efter et fjerde fartøj, og der skal bygges nyt kontor og lager på havnen i Skagen.

- Og så vil jeg da ikke udelukke, at vi får brug for endnu flere folk, runder Rasmus Larsen af.