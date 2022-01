Elbilerne har et akut problem, som en 26-årig tankpasser ikke kan løse

Det må efterhånden stå klart for enhver, at vi befinder os midt i en tid, som er i færd med at revolutionere privatbilismen.

Danskerne køber el- og hybridbiler som aldrig før, og er man i tvivl, kan man passende skimme de nyeste tal for bilsalget. De fortæller en bemærkelsesværdig historie.

I 2021 blev der i alt solgt 65.000 elbiler eller plug-in-hybrider – svarende til en fremgang på 75 procent på bare et år. Alene i december udgjorde de opladelige biler over halvdelen af alle nye solgte biler i Danmark.

Der er bare ét stort problem, som bliver mere og mere tydeligt.

Mens salget af opladelige biler buldrer afsted, sakker ladeinfrastrukturen kraftigt bagud. Hverken motorveje eller landets byer – ej heller i Nordjylland – er på nogen måde rustet til at kunne håndtere de mange biler, der kræver ladekraft.

Konsekvensen er ikke blot udsultede batterier i lange køer ved ladestanderne. Den er også, at mange danskere afholder sig fra at investere i en elbil – simpelthen fordi det er for besværligt at lade dem op.

Til skade for den grønne omstilling.

Prisen på grønne biler er nu nået et niveau, hvor rigtigt mange danskere kan være med. Der er flere og flere modeller at vælge imellem, og batteriteknologien udvikler sig med hastig fart.

I det lys er det ikke blot tragikomisk, at utilstrækkelige muligheder for at oplade bilerne skal spænde ben for salget – og klimagevinsten deraf. Det er også udtryk for, at nogen (læs: politikerne) har sovet i timen.

Når markedet for elbiler accelererer, skal infrastrukturen ikke bare følge med - den skal være foran. Det er afgørende, hvis vi skal nå den politiske klimamålsætning om 1 million grønne biler på vejene i 2030.

I Danmark har vi lige nu kun én offentligt tilgængelig ladeplads per 12 elbiler i bilparken. Det er alt for lidt. Og efterslæbet bliver kun endnu større, hvis der ikke for alvor sker noget. Hurtigt.

I december skrev Nordjyske om den 26-årige tankforpagter Nanna Saugbjerg, der på Østerbakken i Thisted skrotter de gamle benzinstandere og i stedet etablerer en tankstation, som udelukkende har ladestandere til elbiler.

Læserinteressen var – ikke overraskende – stor.

Den ”elektriske” tankstation er muligvis den første af sin slags herhjemme, og idéen er både prisværdig og fremsynet. Men der skal langt mere end en 26-årig nordjyde til at løse det akutte problem, som den spirende elbilsrevolution lige nu står med.

Staten, kommunerne og de store private aktører må nu for alvor melde sig på banen med konkrete, ambitiøse planer for, hvordan vi kan udrulle elektrificeringen af vejnettet herhjemme.

Ellers er det kun et spørgsmål om tid, før elbilerne rammer muren – og de grønne ambitioner ender som varm luft.