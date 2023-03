Købmand presset af stor konkurrent i nabobyen

Nordjyske sygehuse skal finde 250 millioner kroner i år: Her kan det gå ud over patienters sikkerhed Færre pladser i akutmodtagelsen og færre senge til behandling af småbørn. Sådan lyder dele af et spareforslag for nordjyske sygehuse - og det kan få konsekvenser for patienternes sikkerhed, påpeger hospitalsledelsen