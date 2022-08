Elpriserne slår rekord – og der er dårligt nyt

NORDJYLLAND:At elpriserne er steget til svimlende højder, er de færreste i tvivl om, når de for tiden tjekker deres elregning.

Faktisk har prisen på strøm aldrig været højere på den nordiske energibørs Nord Pool, og spørger man en privatøkonom, er der ikke udsigt til, at priserne falder lige foreløbigt. Det skriver Berlingske.

Ifølge data fra elbørsen Nord Pool, var den gennemsnitlige danske spotpris på el i uge 32 cirka 2700 kroner pr. megawatt-time. Det er aldrig set højere.

Til sammenligning var elprisen i samme periode sidste år på 625 kroner. Altså en stigning på over 300 procent.

Dermed skal danske husholdninger lige nu betale adskillige tusinde kroner mere for el, end de er vant til, og der er ikke udsigt til umiddelbar lindring.

- Det ser ud til at fortsætte et stykke tid endnu, og at der måske også kommer et nøk yderligere opad, siger Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, til Berlingske.

En dyr kombination

At elpriserne ser ud til at forblive på samme høje niveau – eller ligefrem kravle yderligere opad – skyldes en kombination af flere ting. Dels er hele Europas energiforsyning i knæ som følge af Ruslands beslutning om at skrue ned for gasleverancerne.

Dels har en ekstrem tørke ramt Europa, hvilket betyder en kritisk lav vandstand i blandt andet de floder, der bruges til at transportere kul til kraftværker eller afkøle atomreaktorer.

I Norge er vandmagasinerne så lave, at man kan blive nødt til at rationere strømmen. Og ser man på de elkontrakter, som handles for næste sommer i både Frankrig og Tyskland, er priserne lige nu rekordhøje.

Forude venter derfor en vinter med potentielt endnu større elregninger end dem, der dumper ind i danskernes brevkasser lige nu.

Tirsdag den 16. august bød i øvrigt på årets højeste gennemsnitspris – 3,65 kroner – for én kilowatt-time strøm. Oveni den pris skal lægges afgifter, nettariff og moms.