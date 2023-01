Sygdom har taget en af Nordjyllands største erhvervskvinder

SKAGEN:Du kender måske ikke navnet Ellinor Sæther.

Men du kender med stor sikkerhed ét eller flere af de produkter, som hun sælger. Eller solgte.

Faktisk er der tale om en af Nordjyllands største og mest succesrige erhvervskvinder, som i denne uge gik bort efter flere års sygdom. 76 år gammel.

Bag sig efterlader Ellinor Sæther en virksomhed, som sidste år omsatte for 1,2 milliarder kroner og tjente 67 millioner kroner efter skat.

Sæther Nordic, hedder virksomheden, og den handler med kosmetik fra kendte mærker som Balenciaga, Burberry, Calvin Klein og Hugo Boss.

Fra Skagen til København

Historien om Ellinor Sæther er historien om en viljestærk kvinde, der skabte sin egen milliardvirksomhed og tjente en formue.

Som i en ung alder tog fra hjembyen Skagen til København for at prøve lykken som sminkepige på et teater. Men som i stedet blev ansat hos kosmetikmærket Mary Quant, hvor hun viste sig at være en født sælger.

Og så var stien lagt til et imponerende erhvervseventyr.

Ellinor Sæther, der var nysproglig student fra Frederikshavn Gymnasium, avancerede hurtigt i kosmetikbranchen og endte som direktør for Max Factor i Danmark.

Lige indtil at hun kvittede sin topstilling og stiftede det selskab, som skulle definere hendes liv og karriere.

Sæther Nordic.

Solgte det hele - og fortrød

Det var i 1983, og hen over årene begyndte selskabet at forhandle hudpleje og kosmetik fra en lang række kendte mærker. Hele Norden forsynede Ellinor Sæther, og da den driftige nordjyske erhvervskvinde fyldte 60 år, besluttede hun at sælge halvdelen af sit livsværk til tyske Gebr. Heinemann.

I 2007 solgte hun resten, men forblev fast inventar på hovedkontoret i Farum og fungerede som bestyrelsesformand.

Da hun fandt ud af, hvad tyskernes fremtidsplaner med Sæther Nordic var, købte hun hurtigt firmaet tilbage.

Siden er Sæther Nordic bare vokset og vokset.

Ellinor Sæther, som medierne døbte kosmetikdronningen, er blevet beskrevet som en benhård forretningskvinde, der vidste, hvad hun ville – og hvordan hun skulle opnå det.

Og som ikke var bange for at træffe svære beslutninger eller lægge arm med store franske forretningspartnere.

- Der er mennesker, der ikke kan holde mig ud, har hun selv sagt i et interview med Politiken og fortalt om en sekretær, der holdt ud i tre dage.

De to af dem var Ellinor Sæther ude at rejse.

Skagen i hjertet

I begyndelsen af 2020 trak Ellinor Sæther sig fra den daglige drift i Sæther Nordic og overdrog direktørposten til selskabets tidligere finansdirektør, Palle Pedersen, der også blev gjort til medejer.

Hun forblev formand, men sygdommen, som havde ramt hende, tog til og udviklede sig den seneste måned så aggressivt, at Ellinor Sæther til sidst måtte give slip på livet.

Selvom Ellinor Sæther i størstedelen af sit liv residerede nord for København og rejste verden rundt, gav hun aldrig slip på hjembyen Skagen.

Hun havde hus i Gl. Skagen og var sågar Skagen Ambassadør.

Og med navnet Sæther Nordic lever arven efter det bemærkelsesværdige skagensbarn videre.