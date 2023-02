En nat i Bruxelles opstod Sørens karrieredrøm: I dag har han to direktørposter

HOBRO: Han er bestyrelsesmedlem i Skyggebørn. Han er formand for Støvring IF. Og så er han dedikeret direktør i Cemtec og Hydrogen Valley i Hobro.

Den dobbelte direktør omtaler sig selv som en nørd og insisterer på at tale om det, der er svært. Både når børn er i sorg - og når betingelserne for den grønne omstilling bliver for svære.

Mød 38-årige Søren Bjerregaard i Det Nordjyske Mediehus' personlige erhvervsmedie, Vigeur.

