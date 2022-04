En ny lynlås, en knivslibning og en udblokning. Det fikser Peter mens du handler

- Nu har jeg efterhånden kørt med Carlsens Lynservice i 22 år og jeg må konstatere, at det er en ny dag hver dag. Jeg aner aldrig, hvad jeg skal lave, når jeg kører på arbejde ... og det er skønt.

Det siger Peter Carlsen, som hver af ugens dage passer sin dont i den lille skurvogn, som er ombygget til at være Carlsens Lynservice. Godt otte kvadratmeter er hvad han har at gøre godt med, og det rækker. Her er plads til knivsliberen, graveringsmaskinen, sålpresseren, blokmaskinen, symaskinen, sømpistolen og de andre gode sager. Der er også en lille krog på godt en halv kvadratmeter, som han med et grin kalder for frokoststuen. Og når naturen kalder er vognen altid så snedigt placeret, at der er adgang til et toilet lige i nærheden.

Hver dag finder man Peter Carlsen på plads i Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev og Sæby - centralt placeret hvor der kommer mange mennesker. Gerne i forbindelse med et supermarked.

- Så kan kunderne aflevere deres knive eller hvad de nu skal have fikset ... og så fikser jeg , mens de får handlet, siger Peter Carlsen om jobbet, der i høj grad er blevet en livsstil.

Irene Mentz snakker problemer med gamache til hesten Aston ... og det fikser Peter Carlsen, mens Irene handler i den nærliggende Føtex i Brønderslev. Foto: Claus Søndberg

Der er altid noget af fikse

Mange af kunderne har Peter Carlsen kendt i mange år. De har helt styr på, at man ikke smider en sko ud fordi der er løbet en syning og ved godt, at den sløve køkkenkniv bliver superskarp på et øjeblik. Og at hvis en lynlås driller, bliver den enten fikset eller skiftet. Det er også hos Peter Carlsen man får det nye skilt til postkassen, til hunden eller gadelågen.

- Mange af mine kunder har jeg haft i mange år ... og efter at have været i gang i 22 år kan jeg se at også kundernes børn kommer, siger Peter Carlsen, som både elsker håndværket med at få noget, nogen vil betragte som kassabelt, vil at virke igen og snakken med kunderne.

Det er ikke alt, Peter Carlsen kan fikse på den tid et gennemsnitligt indkøb tager, men det gør ikke noget.

- Det ved kunderne godt. Så kan de enten hente det senere på dagen eller ugen efter, hvor jeg igen er på plads. Altid på samme ugedag og på samme plads, siger han.

Og de ting, der ikke er tid til at lave her og nu, ja, de bliver fikset i de få stunder, hvor Peter Carlsen ikke lige har besøg i vognen. Det betyder, at han stort set altid har gang i hænderne, som nærmest lever deres eget liv med de arbejdsopgaver, som de har udført tusindvis af gange gennem årene.

Det tager højest et par minutter for Peter Carlsen at slibe en kniv så skarp, at den snildt klarer en skære en tomat i de tyndeste skiver. Foto: Claus Søndberg

En social enspænder

Som selvstændig i en lille skurvogn, hvor der er hverken er plads eller arbejdsmæssigt behov for kolleger, er Peter Carlsen alene en stor del af tiden. Og det passer ham fint.

- Jeg er både en enspænder, der trives i mit eget selskab og typen, der elsker en god snak med kunderne. Så på den måde har jeg et ret godt job, slår han fast.

Omsætningen har været nogenlunde stabil de seneste mange år, så heller ikke der kan Peter Carlsen se grund til klage.

- Jeg plejer at sige, at min kone har et godt job og jeg har mit gode helbred, griner han.

En løs syning på en sandal klares på et øjeblik. Og i stedet for en sandal, som synger på sidste vers, har man en sandal, der kan klare mange sæsoner endnu. Foto: Claus Søndberg

Fikser ved et tilfælde

Egentlig var Peter Carlsen en glad tømrer ... lige indtil hans svigerfars helbred begyndte at skrante.

- Min svigerfar drev biksen i 13 år, og da han ikke længere kunne holde til det alene, begyndte jeg at køre med og endte med at overtage vognen i 2000, siger han om begyndelsen på et helt nyt og anderledes arbejdsliv.

- Og det fortsætter jeg med - enten indtil benene ikke vil mere eller til jeg vinder den store lottegevinst, slår han fast. Og skulle det der med lottogevinsten mod forventning blive en realitet, forventer han egentlig ikke at blive mere lykkelig end han er nu.

- Jeg synes at hver eneste dag i Carlsens Lynservice er spændende, så uventede penge ville give mere frihed og mulighed for at støtte Kræftens Bekæmpelse ... og det vil jeg gerne, siger han med henvisning til et par familiemedlemmer, der har mistet livet til kræft.

- Men sandsynligheden er nok, at jeg fortsætter i mange år endnu. Og der er helt fint med mig, siger han.