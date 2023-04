En tredjedel gør det ikke - og det kan koste mange tusinde kroner

I 2022 skiftede rekordmange danskere job - 968.535 for at være præcis.

Og selvom det oftest er de penge, som tikker ind på kontoen hver måned, der fylder mest hos lønmodtagerne, kan det være en god idé at huske pensionen, når man skriver under på en ny ansættelseskontrakt. Det skriver Finans.

For der kan være mange penge at hente ved at samle pensionsordningerne. Beregninger fra Danica Pension viser, at der er næsten 140.000 kr. at hente om året, hvis man skrifter job hvert femte år og løbende samler sine pensioner.

For eksempel kan en 40-årig, der samler tre pensionsordninger opnå en årlig besparelse på 90.500 kr., hvis hver ordning giver en besparelse på 800 kr.

Mere end en tredjedel af dem, som skrifter job, har ikke samlet pensionsordningerne. Men der er flere gode grunde til, at gøre det.

- Man betaler ofte en omkostning for hver pensionsordning, man har. Samler man alle ordninger i forbindelse med et jobskifte, kan man derfor få en højere pension i sidste ende, siger Mads Moberg Reumert, der er cheføkonom i Danica, til Finans.

Samtidig får man et bedre overblik over sin pension ved at have det hele samlet ét sted.