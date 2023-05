Endelig: Efter tre års tilløb bliver ny klinik til virkelighed

THISTED:Det var tre års forberedelser, der kulminerede tirsdag, da Troels Eskerod, Peter Thorsager og Mette Rahbek Damsgaard fra Nordthy Fysioterapi endelig kunne stikke den trefoldige spade i jorden på deres byggegrund i Thyparken.

En byggegrund, der lige nu bærer spor efter museets arkæologiske udgravninger, men som om godt 11 måneder vil være transformeret til en spritny, topmoderne fysioterapiklinik.

- Vi ser det som en succes, at vi står her i dag, hvor det endelig lykkes. I de tre år, hvor vi har arbejdet på projektet, har der været mange bump undervejs og mange eksterne faktorer, som har gjort det svært, siger Troels Eskerod og fortsætter:

- Men der har været vilje til at få det til at lykkes, også hos Rasmus Busch fra P+P Arkitekter og Brian Vangsgaard fra MC Overgaard, som har været med os hele vejen og har hjulpet os til at finde materialer, der kunne få drømmen til at lykkes indenfor budgettet. Vi er glade for at stå her i dag.

Præcis, hvad sådan en ny fysioterapiklinik koster, ønsker de tre kompagnonger i Nordthy Fysioterapi ikke at oplyse. Men det er ikke en hemmelighed, at projektet er blevet tilpasset undervejs.

- Da vi havde byggeriet i udbud første gang, var der en række forskellige faktorer som corona og krigen i Ukraine, som havde fået priserne til at stige voldsomt. Derfor endte projektet med at blive 40 pct. dyrere, end vi havde råd til, og det ville betyde, at vi skulle indgå nogle kompromiser, som vi ikke kunne arbejde med, forklarer Troels Eskerod.

Projektet, som skulle have været opført på Kalkengen, blev derfor skrinlagt i foråret 2022 til stor ærgelse for medejerne, der allerede tilbage i 2020 var begyndt at brygge på drømme og tanker om nybyggeri.

Siden klinikkens opstart i 1970'erne har den nemlig haft til huse i Munkegården, en tidligere tekstilfabrik midt i Thisted. Men mangel på parkeringspladser, dårlige adgangsforhold for handicappede og forældede rammer gør, at det ikke for Nordthy Fysioterapi er holdbart at blive boende, forklarer Troels Eskerod:

- Fysioterapi har udviklet sig meget fra at være briksbehandling til i dag at være fokuseret på genoptræning. Vi kunne også godt tænke os at beskæftige os mere med forebyggelse og med performancetræning til sportsudøvere, og det får vi plads til i den nye klinik.

Der er flere faktorer, der spiller sammen i, at byggeriet nu endelig kan føres ud i livet. For eksempel er byggegrunden, som Nordthy Fysioterapi har købt i Thyparken, er en del af en kommunal udstykning, hvilket gjorde den noget billigere i anskaffelse, oplyser Troels Eskerod.

Og så har arkitekt Rasmus Busch været på grundigt arbejde for at slå nogle streger, som kunne få prisen på projektet ned:

- Vi har ændret i den ydre geometri, så hvor det før var en fladtagsløsning, så har vi nu valgt et mere traditionelt sadeltag, påpeger Rasmus Busch og tilføjer, at der hovedsalig er tale om udvendige ændringer, mens den indretning og de funktioner, som Nordthy Fysioterapi ønskede sig, stadig er indfriet.