Endelig noget at glæde sig over: Verdenskongres kommer til Aalborg

AALBORG:Aalborg skal danne rammen om byens hidtil største internationale kongres, når Radiograf Rådet bliver vært for radiografers og radiologers verdenskongres i 2024 og indtager byen med 1.000-1.200 deltagere.

Radiograf Rådet er den overenskomstbærende fagforening for danske radiografer og radiografstuderende. Foreningen råder over 2.500 medlemmer i Danmark og har tilknytning til tilsvarende organisationer på verdensplan. Aalborg vil således komme til at emme af radiografisk aktivitet, og det vil ifølge Hanne Kristiansen, kongreschef hos VisitAalborg, have en positiv indflydelse på byens erhvervsliv:

- Vi er enormt stolte over, at Aalborg skal huse ISRRT-kongressen i 2024. Det er den hidtil største internationale kongres på aalborgensisk jord, som vil få stor betydning for aktivitetsniveauet på byens konference- og mødesteder, hoteller og restauranter og ikke mindst for byens detailaktører. Det er en stor forløsning i denne tid, hvor den aktuelle coronakrise især har revet tæppet væk under service- og turismeerhvervet med nedlukninger, restriktioner og manglende omsætning, siger Hanne Kristiansen i en pressemeddelelse.

- I dette konkrete tilfælde vurderer vi, at verdenskongressen vil bidrage med mellem 4.000 og 6.000 hotelovernatninger samt en anslået omsætningsværdi på omkring 20 mio. kr.

Hos Radiograf Rådet ser man frem til at byde rådets internationale kolleger velkommen til Danmark, og ifølge formand Charlotte Graungaard Falkvard, har der ikke hersket nogen tvivl om, at valget af dansk lokation skulle falde på Aalborg:

- Der er en helt særlig tilgang til mennesker og samarbejde i Aalborg, som jeg hæftede mig meget ved og blev ret forelsket i. Lufthavn, hoteller og kongrescenteret samarbejder alle om at få ting til at lykkedes, og det er meget unikt. Aalborg er desuden et godt symbol på en række danske kerneværdier, som vi gerne vil vise frem til vores internationale kolleger. Tryghed, hygge og transformationen til en moderne by lever i bedste velgående i Aalborg, og derudover er det en stor fordel, at det er en overkommelig by med alt i gåafstand, forklarer Charlotte Graungaard Falkvard.

Radiograf Rådets verdenskongres vil blive afholdt 13.-16. juni 2024 og vil foruden den faglige kongres på fire dage indeholde en række faglige og regionale møder, som vil forlænge flere af deltagernes ophold i Aalborg.