Endelig sagde konen ja: Nu skal Henrik drive hotel i strandkanten

1. marts slutter en epoke på Hotel Vildsund Strand. Efter 25 år som forpagter og flere tilløb til pension, giver Gurli Thorsø Christensen endelig stafetten videre.

Den nye mand i front for det gamle missionshotel i strandkanten er faktisk slet ikke ny - det bliver nemlig kok Henrik Brasch, som gennem 20 år har stået i køkkenet og leveret festmad til utallige selskaber og glade gæster.

- Jeg har overvejet det i mange år, men min kone har ikke tidligere været begejstret for ideen. Nu kom så endelig den rigtige mulighed på det rette tidspunkt, og da jeg igen igen tog den op med min kone, sagde hun bare: "Jeg skal nok hjælpe til", fortæller Henrik Brasch og tilføjer:

- At drive hotel er en livsstil, så det er helt afgørende, at baglandet er på plads.

Der er ikke mange fridage, når man forpagter et sted som Vildsund Strand, hvor familier i generationer har holdt alle livets fester, fra barnedåb til begravelser. Sjovt nok på de tidspunkter, hvor folk som regel holder fri. Det har haft omkostninger, således også for Gurli Thorsø Christensen.

Der er travlhed i køkkenet, hvor Gurli Thorsø Christensen og Henrik Brasch i mange år har arbejdet side om side. Foto: Bo Lehm

Alligevel har det ikke været nemt for hende at overrække nøglerne til det hotel, hun selv betegner som sit barn. Heller ikke, selvom hun næste gang kan fejre sin 68 års fødselsdag.

- Jeg har været inviteret til rigtig mange fester og selskaber, som jeg måtte melde afbud til. Det er gået ud over familie og venner, for hoteldrift er 24/7. Selvom jeg i løbet af de seneste par år havde planlagt, at jeg skulle til at have nogle fridage hver uge, så er det endnu ikke lykkedes mig at få holdt dem. Og det er blevet for meget nu, hvor jeg jo heller ikke er helt ung længere, siger hun og fortsætter:

- Jeg har været noget bekymret over, hvad jeg dog skulle få tiden til at gå med, for jeg har aldrig gået uden arbejde, så det bliver noget helt nyt at prøve. Til gengæld får jeg endelig tid til at være der for mine børn og børnebørn, og det glæder jeg mig meget til.

Nu har Gurli Thorsø Christensen fået tid til at vænne sig til ideen, og det faktum, at det bliver Henrik Brasch, som hun har kørt tæt parløb med i mange år, der skal tage over, har været med til at give ro i maven.

- Vi ved, hvad hinanden tænker og mener om tingene. Der er dage, hvor vi bare er mødt ind, har drukket en kop kaffe sammen og så er gået i gang med arbejdet, hvor det ikke har været nødvendigt at sige ret meget mere den dag, fortæller Gurli Thorsø Christensen.

Samtidig ligger der flere fordele for den nye forpagter i, at der er gået mange års stærkt samarbejde forud, pointerer han:

- Det er rart, at vi kan se en ordrebog, der allerede er godt booket op de kommende måneder. Og så bliver det rart, at vi stadig kan trække på Gurli og hendes store viden her i opstarten, ligesom vi også beholder det dygtige personale, der har mange års erfaring, siger Henrik Brasch, mens Gurli Thorsø Christensen tilføjer:

- Jeg har oplevet flere gæster, der har været urolige, når jeg har fortalt dem, at jeg stopper. Men når de så får at vide, at det bliver Henrik, der skal tage over, så er de helt trygge ved det. Og Henrik ved også, at jeg stadig kommer til at blande mig lidt hernede, for jeg kan alligevel ikke holde mig helt væk.

Henrik Brasch varsler da heller ikke revolutioner, når det kommer til hotellet og driften.

- Nu vil vi koncentrere os om opstarten, og så kan vi begynde at udvikle på tingene sidenhen, siger han.