Endelig udlejet - erhvervsejendom får nyt liv

Da Jan-Iver Christiansen i 2012 købte erhvervsejendommen Frederikshavnsvej 82 i Hjørring gennem ejendomsselskabet Spangkær Aps, havde han ikke en fiks og færdig plan. I årene før købet havde bygningen været omdrejningspunkt for en stor plan om et butikscenter til 250 mio. kr., hvilket dog stille og roligt gik i sig selv, da finanskrisen bed sig fast i 2008. Da Jan-Iver Christiansen købte bygningen var investorerne for længst forduftet, men det tog han roligt.

- Det her er en langsigtet investering, slog han dengang fast.

Nu kan Jan-Iver Christiansen endelig melde alt udlejet, og det har sat gang i en stor renovering både ude og inde i den lidt slidte bygning.

Der har gennem årene været mange planer for erhvervsbygningen på Frederikshavnsvej 82, som Jan-Iver Christiansen købte i 2012. Nu er den endelig fuldt udlejet, ligesom der er gang i en stor renovering både ude og inde. Privatfoto

- Det bliver som en helt ny bygning med ny klimafacade mod Frederikshavnsvej, nye gulve, lofter, nyt el og VVS og hvad der ellers hører til sådan en omgang, siger han.

Den slags koster selvsagt penge, men prisen foretrækker Jan-Iver Christiansen at holde for sig selv.

Til gengæld fortæller han gerne om både de eksisterende og de nye lejere. Og at der nu er fuldt udlejet.

- Vi havde i forvejen Padel Club Hjørring, Fitnessklubben og webshopppen Calisweats/Daily Merch som lejere, og nu flytter også rideudstyrsbutikken Horse on the Line, CAD Tegnestuen og ITTP Web og Grafik ind - og dermed er der ikke plads til flere, siger en tilfreds Jan-Iver Christiansen.

Butikken med rideudstyr åbner tirsdag 1. november, mens de to øvrige nye lejere rykker ind 1. februar 2023.