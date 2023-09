Endnu en topplacering: Virksomhederne er vilde med Mors

Fordi man er lille kan man godt være erhvervsvenlig.

Det er Morsø Kommune det levende bevis på. Hvor limfjordsøen sidste år indtog en flot andenplads i Dansk Industris opgørelse over kommunernes erhvervsvenlighed, så er det i år blevet til en syvendeplads på landsplan.

- Det er fantastisk at se Morsø Kommune bide sig godt og grundigt fast i toppen. Jeg ser det som en kombination af dels et politisk fokus, der er forankret i kommunens ledelse, og dels nogle enormt dygtige medarbejdere i forvaltningen, som altid er venlige og løsningsorienterede. Vi føler os godt behandlet simpelthen, siger DI Thy/Mors-formanden, Tage Odgaard Nielsen, som selv driver virksomhed på Mors.

Det er 14. år i træk, DI tager temperaturen på den lokale erhvervsvenlighed i hele Danmark. De seneste år har været kendetegnet af gode resultater i Thy og på Mors.

Men mens Morsø Kommune holder fast toppen, falder Thisted Kommune i år en smule tilbage fra en samlet placering som nummer 19 til en placering som nummer 37.

Tilbagegangen hos Thisted Kommune skyldes blandt andet, at kategorien ”overordnet tilfredshed med erhvervsvenligheden” er faldet til et niveau, som for første gang siden 2018 ligger under landsgennemsnittet. Konkret i forhold til dialogen mellem kommunen og erhvervslivet går Thisted Kommune fra en flot 19. plads sidste år til en plads midt i feltet som nummer 55.

I kategorien arbejdskraft er Thisted Kommune nummer 26 blandt de 92 kommuner, som indgår i undersøgelsen. I kommunal sagsbehandling ligger kommunen nummer 29, mens de på uddannelsesområdet indtager en flot 13. plads.

Morsø Kommune ligger samlet nummer to i kategorierne uddannelse og digitale rammer, mens de ligger nummer fire i sagsbehandling. Tre kategorier, som alle blev vundet af morsingboerne sidste år.