Endnu mere sushi: Millionudvidelse af Sashimi Royal kører på skinner

HANSTHOLM:Sashimi Royal har netop holdt rejsegilde på en ny udvidelse til over 100 mio. kr. Udvidelsen skal indenfor få år være med til at fordoble produktionen af den eftertragtede sushifisk Yellowtail Kingfish, som opdrættes på et af verdens mest miljøvenlige og landbaserede opdrætsanlægi Hanstholm.

- Det nye anlæg giver os mulighed for at fordoble vores produktion til 1.000 tons om året, og da hele vores nuværende produktion allerede er aftaget et år frem i tiden, falder udvidelsen på et tørt sted, siger administrerende direktør Søren Tjørnelund Mattesen og fortsætter:

- Derfor kigger vi også ind i yderligere udvidelser af anlægget i Hanstholm samt klækkeriet på Gudnæsstrand i Thy hen over de kommende år.

Forløbet omkring den nye udvidelse er gået efter planen.

- Der har ikke været de store bump undervejs, da vi har haft et fantastisk samarbejde med hovedentreprenør Scanconstruction og alle de øvrige involverede. Vi er utroligt glade for samarbejdet og vil godt rose alle for en fantastisk indsats, og det ser vi frem til fortsætter, indtil vi er i mål, siger Mikkel Kristian Thomsen, der er CEO for Nordic Aquafarms Technology, der har designet hele det nye produktionsanlæg, og som i lighed med Sashimi Royal A/S indgår i Nordic Aquafarms Gruppen med base i Frederikstad i Norge.

Fra det norske moderselskab er der stor glæde over, at arbejdet med udvidelsen skrider planmæssigt fremad:

- Det er en stor glæde at være her i dag. Vi har en utroligt godt anlæg her i Hanstholm og på Maximus på Gudsnæsstrand. Vi har behov for endnu mere kapacitet, og det får vi nu. Det er en fornøjelse at se, at salget stiger uge for uge samtidigt med, at vi sætter nye rekorder på prisen. Vi forventer at kunne sælge alt det, vi kan producere. Jeg vil gerne takke alle involverede for en fantastisk indsats og vi glæder os til at mødes til indvielsen næste år, siger Bernt-Olav Røttingsnes, CEO i Nordi Aquafarms Gruppen og bestyrelsesformand for Sashimi Royal.

Ledelsen forventer, at det nye anlæg er i fuld gang inden sommerferien 2023.