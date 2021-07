Energi-ekspert får underskud tredje år i træk

AALBORG:Kedeleksperten Aalborg Energie Technik (AET) har netop sat punktum for regnskabsåret 2020.

Det blev ikke helt som ventet, hvorfor det af ledelsen også betegnes som værende utilfredsstillende – og det endda selvom det er lykkedes at pynte en del på tallene.

Sidste år luftede CEO Lars Kristensen sine forhåbninger om, at der snart ville være tal i 2017-ligaen at se. I hvert tilfælde på omsætningen. Og der har selskabet også forbedret sig markant. Det er ikke helt i omegnen af de 648 millioner kroner, der prægede 2017-regnskabet, men 417 millioner har også ret. Især set i lyset af 2019-omsætningen på 141 millioner kroner.

Markant nedskrivning

Resultatet før skat er lidt en anden sag. Lars Kristensen havde håbet på et mindre positivt resultat. Det er dog ikke gået helt sådan. Selskabet har hentet sig et minus på 3,3 millioner kroner i 2020 mod et minus på 63 millioner kroner i 2019.

- Det var en markant nedskrivning på et engelsk anlæg på 9,4 millioner kroner, der gjorde at resultatet vippede fra plus til minus i 2020, oplyser AET.

Driftsresultatet er dog positivt med 3,3 millioner kroner, hvilket er en kraftig forbedring siden 2019, hvor det lå på -57 millioner kroner.

Travlhed i 2020

I 2020 har AET været travlt beskæftiget med tre store ordrer i henholdsvis Tyskland, Frankrig og Tyrkiet, en række aftermarket-opgaver samt to langvarige drifts- og vedligeholdelseskontrakter i udlandet.

I Tyskland er AET i gang med den sidste del af opførelsen af et kedelanlæg til kemikoncernen Solvay Chemicals GmbH, og de første driftsresultater ser positive ud, oplyser AET

I Tyrkiet er AET i fuld gang med at opføre et turnkey anlæg til afbrænding af kyllingemøg, mens man i Frankrig er startet på at opføre det femte kedelanlæg til energikoncernen Engie Solutions, som leverer et turnkey-anlæg til Sequens, der ønsker at udfase kul-forbrænding.

Winning Together

AET har i løbet af 2020 sideløbende med sine kernekompetencer udarbejdet en strategiplan for AET gældende frem til 2024. Den går under titlen Winning Together.

- I forbindelse med strategien, hvor kerneområdet er projekt-nysalg og aftermarket, har vi udarbejdet fokuserede handlingsplaner. På nuværende tidspunkt er projektforrentningen det primære fokus, men vi ønsker i fremtiden at ekspandere aftermarket, siger Lars Kristensen.

Det betyder at det for forretningsområdet aftermarket er en ambition om at det i 2024 udgør cirka 30 procent af omsætningen, mens det i 2020 udgjorde 15 procent.

- Vi er ved at øge den værdi vi leverer til vores kunder i såvel projekt-nysalg som aftermarket. Derudover har vi iværksat tiltag for at forbedre vores konkurrenceevne. Det er vigtigt at pointere, at strategien kun kan lykkes, når vi alle i AET står sammen som et hold, siger Lars Kristensen og hentyder til strategiens titel Winning Together.

Nødvendig opgradering

Udover arbejdet med projekter og den nye strategi har selskabet brugt en del kræfter på at tilpasse sin teknologi til ændringer i markedet omkring typen af brændsler til energiudnyttelse. Trenden går mod en dårligere brændsel og indbefatter en grad af bortskaffelse, skriver AET i sin ledelsesberetning.

- For at kunne imødekomme markedets og kundernes nye krav og ønsker og ud fra en teknologisk basis, gennemfører AET løbende udviklingsaktiviteter og forbedringer af vores produkter. Dette med henblik på at sikre, vores kunder kan skabe attraktive business cases. I 2020 er det øgede fokus fortsat på aftermarket som eget forretningsområde, hvilket har initieret fokus på udvikling af nye Service produkter, oplyser AET

Sorte tal i 2021

Et mål i EU om at nå 32 procent vedvarende energi i 2030 koblet med en nedlægning af atomkraftværker og kulfyrede værker i en del EU-lande samt emissionskrav, der bliver mere og mere restriktive, og et voksende marked for energitransformation af homogene restprodukter, gør, at AET vurderer, at de fremtidige forretningsperspektiver er gode.

Ved udgangen af regnskabsåret 2020 arbejdes der på gennemførelse og færdiggørelse af de tre store projekter i henholdsvis Tyskland, Tyrkiet og Frankrig.

Med udgangspunkt i den ordrebeholdning og markedssituationen i øvrigt, forventes der for 2021 en omsætning i niveauet 600 millioner og et positivt resultat.