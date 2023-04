Energikoncernen Norlys mangedoblede sit overskud sidste år

Energikoncernen Norlys tjente 4,2 milliarder kroner før skat i 2022. Det er mere end otte gange så meget som året før.

Det viser koncernens årsregnskab fredag morgen.

Det høje overskud er særligt et resultat af store indtægter i energihandelsselskabet Norlys Energy Trading, som koncernen ejer 51 procent af.

Pengene er tjent på et energimarked, hvor der var store prisudsving sidste år.

Det gav energiselskaber gode vilkår for at tjene penge på handel med energi.

Overskuddet er hovedsageligt hentet uden for landets grænser, og derfor har det ikke påvirket kundernes energipriser, forsikrer Norlys i regnskabet.

- Modsat har det volatile marked for især energiforretningen haft negative konsekvenser, skriver koncernen i sit årsregnskab.

- De voldsomme prisstigninger på el-markedet i andet halvår 2022 har medført et historisk skred i kundebasen fra fastpris til flexafregning.

- Med allerede afdækkede priser og mængder i kilowatt har dette haft en negativ resultatpåvirkning på cirka 180 millioner kroner, lyder det.

Kunderne har i langt højere grad end tidligere henvendt sig til Norlys for at tale om deres store regningerne.

Det ansatte man yderligere 100 medarbejdere for at håndtere, men det var langt fra nok, skriver Norlys videre.

I alt er personaleomkostningerne steget med 700 millioner kroner i forhold til året før.

Omsætningen blev sidste år mere end fordoblet til 22 milliarder kroner. Året forinden omsatte koncernen for 10,6 milliarder kroner.

Norlys regner med, at de gode takter fortsætter i 2023.

For året forventer koncernen at ende med et resultat før skat på 2,7 milliarder kroner.

På Baggrund af sidste år er der samlet blevet udbetalt 29,3 millioner kroner i vederlag til direktionen og bestyrelsen i Norlys. Det er 2,1 millioner kroner mere end året før.

/ritzau/