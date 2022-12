Enggaard køber kriseramt storcenter fyldt med tomme butikker

Det blev opført i 1972 som det første overdækkede shoppingcenter i Jylland, men er i dag bedst kendt for sine uhyggeligt mange tomme butikslokaler og svigtende kundestrømme.

Nu overtager den nordjyske entreprenørkoncern A. Enggaard det kriseramte storcenter City Vest i Brabrand.

A. Enggaard er i forvejen i gang med store investeringer i Gellerup-området i form af både boliger og erhverv.

- Købet giver os bedre mulighed for at forfølge den visionære helhedsplan for hele Gellerup, siger Jens Skinnebach, afdelingsleder hos A. Enggaard, i en pressemeddelelse.

På katastrofekurs

City Vest har indtil nu været ejet af Danske Shoppingcentre, som ejer en lang række storcentre rundt om i landet.

De fleste af dem med væsentligt større succes end City Vest.

Det 50 år gamle storcenter har gennem længere tid været på katastrofekurs, i takt med at butikker er forsvundet og kunderne udeblevet.

Omkring 40 af de 65 lejemål står i dag tomme, ifølge TV2 Østjylland.

Centrets forfald og fremtid har længe været genstand for spekulationer, og tilbage i november kom de første forlydender om, at ejeren var i dialog med A. Enggaard.

Det er nu endt med, at den nordjyske entreprenørkoncern overtager hele ejerskabet af det skrantende storcenter.

Skal bruge et halvt år

Fra afdelingsleder Jens Skinnebach lyder det, at storcentret skal tænkes sammen med både boliger, erhverv og detailhandel i Gellerup-området.

Hele bydelen er i gang med en større transformation, som A. Enggaard er dybt involveret i.

- Nu vil vi bruge det næste halve år på at lave en udviklingsplan for området, siger Jens Skinnebach.

Hvor meget A. Enggaard har betalt for City Vest, oplyser parterne ikke.

A. Enggaard er ejet af direktør Asger Enggaard og har en egenkapital på knap to milliarder kroner.

Den nu tidligere ejer af City Vest, Danske Shoppingcentre, mener, at nordjyderne kommer med den helt rigtige erfaring og vision for centret.

- Jeg er derfor meget tilfreds med og tryg ved, at City Vest er overdraget til netop dem, siger adm. direktør Jesper Fauerholdt.