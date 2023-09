Enggaard afslører planer for skrantende storcenter

Kort før jul satte den nordjyske entreprenørkoncern A. Enggaard sin underskrift på købsaftalen for Jyllands første storcenter, City Vest i Brabrand.

Prisen lå på omkring 100 millioner kroner, kom det efterfølgende frem, og siden har A. Enggaard holdt informationen tæt til kroppen med hensyn til fremtidsplanerne for det kriseramte center, der er fyldt med tomme butikker og trænger til en gevaldig overhaling.

Men nu er der nyt, skriver voresbrabrand.dk.

A. Enggaard har kontaktet Aarhus Kommune med planer om at ombygge en tredjedel af storcentret i det vestlige Aarhus og her bevare butikker og handel. Ifølge planerne skal de øvrige to tredjedele rives ned for at give plads til boligbyggeri.

Planerne for området dækker ud over den 44.000 kvm store storcentergrund også en cirka 5.000 kvm stor nabogrund, der i dag fungerer som parkeringsplads, men som A. Enggaard også har udset sig til boligbyggeri.

Aarhus Kommunes planafdeling har nu indledt en forundersøgelse af projektet og bedt fællesråd, naboer og lignende om at indsende svar senest 21. september.

På katastrofekurs

Det 50 år gamle City Vest, der blev opført i 1972 som Jyllands første overdækkede shoppingcenter, har gennem længere tid været på katastrofekurs, i takt med at butikker er forsvundet og kunderne udeblevet.

Centrets forfald og fremtid har længe været genstand for spekulationer.

Tilbage i november sidste år kom de første forlydender om, at ejeren, Danske Shoppingcentre, var i dialog med A. Enggaard.

Kort før jul blev det så officielt, at den nordjyske entreprenørkoncern overtager hele ejerskabet af det skrantende storcenter.

Prisen var omkring 110 millioner kroner - langt under den seneste offentlige vurdering på over 200 millioner kroner.

A. Enggaard er i forvejen i gang med store investeringer i Gellerup-området i form af både boliger og erhverv.