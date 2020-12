Enggaard-selskab skifter navn

AALBORG:Halvanden måned efter at have sat sig i direktørstolen er Jesper Brøndum sammen mod hovedaktionær Jens Enggaard klar til at lancere en ny, offensiv strategi for det nu tidligere A. Enggaard Ejendomme. Firmaet skifter samtidig navn til det mere selvstændigt klingende Tecta Invest A/S. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

”Tecta" betyder ”bygninger” på latin. Og velbeliggende kvalitetsbygninger i form af primært udlejningsejendomme til erhverv er, hvad firmaet primært fokuserer på. Dog arbejdes der fremover med at skabe en bredere palette til såvel kontorer, detailhandel og også boliger. Det oplyser Jesper Brøndum.

Med en ejendomsportefølje til en bogført værdi på 650 millioner kroner og en egenkapital på 250 millioner kroner hører Tecta Invest, der er stiftet i 2011, allerede til blandt Nordjyllands større og mere solide ejendomsudlejere. Det nye navn er en konsekvens efter, at brødrene Jens og Asger Enggaard tidligere i år foretog et længe planlagt generationsskifte i familievirksomheden.

- Det giver bedst mening, at Asger og jeg ikke ejer virksomheder med forvirrende navnesammenfald. Og samtidig gør firmanavneændringen det nu også muligt at give ejendomsselskabet en mere synlig selvstændig profil, forklarer Tecta Invests bestyrelsesformand Jens Enggaard i pressemeddelelsen.

Arbejder for aktive kunderelationer

Den ønskede, fremtidige profil bygger stadig på oprindelige Enggaard-værdier som skabertrang, kompetence, erfaring, vedholdenhed og respekt for samarbejdspartnerne. Værdier som direktør Jesper Brøndum så har arbejdet videre ud fra de seneste måneder:

- Vi vil gerne imødekomme et identificeret behov for, at firmaer som vores påtager sig et endnu større ansvar for aktivt at rådgive sine lejere om de rette fysiske forhold og lejeaftaler. Hvis vores lejere - herunder erhvervslejere - har de rette adresse-mæssige muligheder for at drive en sund forretning, så har Tecta også en bedre mulighed for at drive sund forretning på baggrund af langvarige, tillidsfulde samarbejder, siger Jesper Brøndum.

Tecta Invest har indtil videre administration i kontorer i BMS’ hovedsæde i Nørresundby, mens det stadig overvejes, hvor firmaet i fremtiden får mest gavn af at have permanent adresse.