Er det virkelig slemt at have det så sjovt?

En julefrokost med Kandis-optræden er med sikkerhed garant for at få folk op af stolene. Ikke kun i bogstavelig forstand, men også metaforisk.

Da det folkekære band for en lille uge siden spillede op til dans til en julefrokost i Poulstrup Hallen, var resultatet 16 positive Covid-19-test. Ud af 800 gæster.

På de sociale medier flød det efterfølgende over med negative kommentarer og formaninger om, hvorfor pokker julefrokosten ikke var blevet aflyst. Lige som så mange andre allerede har gjort det.

Flere lavede den kobling, at det er udtryk for samfundssind og sund fornuft, når man i lyset af den stigende coronasmitte aflyser større sociale arrangementer. Den kobling er imidlertid forfejlet.

Man kan som privatperson eller virksomhed sagtens holde fast i en julefrokost og samtidigt udvise samfundssind. De to ting er ikke modsætninger af hinanden. De diskvalificerer ikke hinanden. Og julefrokosten i Poulstrup Hallen er et godt eksempel.

16 smittetilfælde ud af 800 mulige svarer til en positivprocent på to procent. Altså på ingen måde højere end den smitte, vi ser ude i resten af samfundet. Der var krav om coronapas, sprit i lange baner og handsker ved buffeten.

Kort sagt: En julefrokost med sund fornuft – lige som det kan og bør være.

Husk på, at der ikke kun er én måde at udvise samfundssind på. Samfundssind er mange ting. Blandt andet når vi sammen forsøger at bevare normaliteten i samfundet på en måde, der er forsvarlig. Hvor vi passer på hinanden uden at lukke ned for alt det sjove.

På den måde holder vi gang i samfundshjulene – også for de virksomheder og brancher, som er stærkt afhængige af en julefrokost-sæsonen. Det sidste, de har brug for, er en overreaktion.

Om man har lyst til at deltage i en julefrokost, er selvfølgelig ens eget frie valg. Det er uanfægteligt. Men vælger man at deltage, bør det hverken udskammes eller kritiseres. Ej heller arrangørerne, så længe at de husker at tage de nødvendige foranstaltninger.

Der er brug for, at vi tænker os om og ikke pålægger os selv flere restriktioner og spændetrøjer end nødvendigt. Det er der lige nu ved at gå sport i.

I skyggen af den forbandede corona kan vi sagtens være sociale sammen, grine sammen og nyde hinandens selskab – på en sund og forsvarlig måde. Livet og samværet skal ikke udskydes, til corona ikke længere er en del af vores verden. Så giver vi køb på for meget. Og så er det først, at modstanden og trodsigheden mod coronaens spilleregler begynder at brede sig.

Se, det er langt farligere end en julefrokost.