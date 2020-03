Erhverv Norddanmark gør klar til generalforsamling: - Det bliver den mest usædvanlige i 600 år

AALBORG: 2020-udgaven af Erhverv Norddanmarks generalforsamling - som holdes onsdag i denne uge - bliver formentlig den mest usædvanlige i organisationens snart 600 år lange historie. For første gang skal den nemlig afvikles elektronisk.

- Det gør vi ikke, fordi vi kan, men fordi vi skal. I lyset af de forholdsregler, der har vist sig nødvendige for at undgå yderligere spredning af coronavirus COVID-19, har bestyrelsen nemlig besluttet at undlade afvikling af en traditionel generalforsamling, hvor mange mennesker mødes og kan udsætte sig selv og hinanden for smittefare, fortæller Kurt Bennetsen, der er direktør for Erhverv Norddanmark. i en pressemeddelelse.

- Vi er imidlertid ikke til sinds at undlade generalforsamlingen helt – og i henhold til vedtægterne er det nødvendigt at gennemføre den inden udgangen af marts. Sammen med it-virksomheden Delegate har vi de seneste dage arbejdet på højtryk med tilpasning af en digital platform, så den passer præcis til vores specifikke formål.

Alle tilmeldte til generalforsamlingen har modtaget et link til en hjemmeside, hvor generalforsamlingen bliver transmitteret. Men det er ikke tilstrækkeligt.

- Da der skal stemmes om både valg til bestyrelsen og et forslag til tilpasning af vedtægterne, er det nødvendigt med en løsning, der tager højde for dette. Derfor udsender vi inden generalforsamlingen et link til alle stemmeberettigede medlemmer, der er tilmeldt arrangementet. Det giver dem mulighed for at tilgå et andet website, hvor de både kan følge generalforsamlingen og afgive deres stemme, siger Kurt Bennetsen.