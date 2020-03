Erhvervsadvokat til små virksomheder: Du overlever kun, hvis du er proaktiv

NORDJYLLAND:Covid-19 lægger landet øde, og mange virksomheder - især de små - kæmper for livet på grund af de mange indgreb i den normale forretning. Skal de små virksomheder overleve, så skal virksomhedsejeren i hurtig rækkefølge tage stilling til en række kritiske faktorer.

Sådan lyder det overordnede budskab fra erhvervsadvokat Mikkel Anker Pedersen fra STORM Advokatfirma.

Allervigtigst er det at få overblik over muligheden for at lette det pres på likviditeten, som den rådende usikkerhed og et svigtende salg udløser.

- Man skal undersøge, om der er forhold i driften, der kan optimeres, og dernæst se, om man kan gøre brug af en af de mange hjælpepakker, som regeringen og folketinget har søsat, siger advokaten.

Der er stor forskel på, hvilken indvirkning Covid-19 har på virksomheden, alt efter om man er restaurant, eller en virksomhed inden for it-branchen.

Derfor er det første skridt på vejen mod en løsning ifølge erhvervsadvokaten at identificere virksomhedens udfordringer.

-Er der tale om restaurant, frisør eller andet, der må lukke helt ned, kan det være nødvendig at skride til afskedigelser, hvorimod eksempelvis nogle rådgivningsvirksomheder næsten driver business as usual. Produktionsvirksomheder kan have eller få udfordringer med at få varer til brug for produktionen. Et overblik over udfordringerne danner det bedste grundlag for en kriseplan for virksomheden, siger Mikkel Anker Pedersen.

Mikkel Pedersens råd til virksomhedsejeren Dan et overblik over de afvigelser, der er fra normal drift Vær hele tiden opdateret på indholdet af de hjælpepakker, der er, og dem, der kommer. Vær i tæt dialog med din bankforbindelse og andre kreditgivere. Vær i tæt dialog med dine medarbejdere, også de afskedigede eller hjemsendte. Vi skal være klar til at starte op igen, når krisen slipper sit tag. Gør brug af professionel rådgivning fra revisor og advokat. VIS MERE

Og så må virksomhedsejeren acceptere, at usikkerhed og konstante ændringer i lovgivningen med nye hjælpepakker hver dag gør hyppige ændringer af kriseplaner nødvendige.

- Regeringen har indtil videre iværksat en række initiativer for at sikre jobs hos lønmodtagere og samtidig mindske lønudgifterne hos arbejdsgiverne. Og mon ikke mere er på vej, lyder det fra Mikkel Anker Pedersen.