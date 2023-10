Erhvervschef jubler over rekord: Kandidater er væltet ind

Torsdag sætter 50 jobsøgende kandidater sig skiftevis sammen med fem af Mariagerfjord Kommunes store virksomheder for at se, om der kan skabes en relation, som ender ud i en ansættelseskontrakt.

- Det er tredje gang, at vi arrangerer Karrieredagen og med 50 tilmeldte jobsøgende kandidater er det rekordtilslutning. Derfor har vi også måttet stoppe for tilmeldingerne fra kandidater for at sikre, at kandidater og virksomheder kan nå at få snakket sammen, fortæller Michael Christiansen, erhvervschef hos Mariagerfjord Erhverv.

Det er Mariagerfjord Erhverv, Virksomhedsservice Mariagerfjord og Akademikernes A-kasse, der sammen arrangerer karrieredagen, som finder sted på Cemtec i Hobro. De fem lokale virksomheder er BILA, Dansk Salt, Eurowind, Intelligent Systems og Technicon.

50 jobsøgende skal forsøge at skabe en kontakt til en lokal virksomhed. Privatfoto

Karrieredagen har udviklet sig til et stort aktiv både for virksomheder og kandidater. Hovedparten af de tilmeldte kandidater er fra Aarhus, Randers, Aalborg og resten af Nord- og Østjylland.

- Det er en rigtig god måde at gøre opmærksom på de mange attraktive jobs, der er i vores kommune. Virksomhederne er på udkig efter højtuddannede tekniske profiler, og ved at samle virksomhederne til en karrieredag, får det helt sikkert nogle kandidater til at kigge forbi, der måske ikke ville have fået øje på et job eller en virksomhed i Mariagerfjord Kommune, siger Michael Christiansen.

Han kan se tilbage på tidligere års karriedage, hvor jobspeeddatingen er endt ud i et "arbejdsforhold".

- Vi har dermed tiltrukket kvalificeret arbejdskraft til fra andre landsdele. Det er jo ren win-win for alle parter, og er dermed også med til at styrke bosætningen i Mariagerfjord Kommune.