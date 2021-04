Erhvervsliv håber på anlægslov inden for få måneder

NORDJYLLAND:At en 3. Limfjordsforbindelse med regeringens udspil til en infrastrukturplan nu er en politisk realitet, vækker glæde hos Erhverv Norddanmark.

Erhvervsorganisationen, der omfatter mere end 650 virksomheder og enkeltpersoner, har i årevis rykket for en aflastning af den eksisterende tunnel under Limfjorden, fordi den nuværende situation efter organisationens opfattelse er en stor hæmsko for regionens erhvervsudvikling.

- Nu gælder det om at få opgaven prioriteret i tid, således vi kan rykke vores landsdel frem. Behovet for den 3. Limfjordsforbindelse er akut, lyder det i en pressemeddelelse fra advokat Rasmus Haugaard, formand for Erhverv Norddanmark, der roser den siddende regering for at agere i sagen.

Erhverv Norddanmark har i årevis efterlyst en alternativ forbindelse til den eksisterende Limfjordstunnel. Arkivfoto: Henrik Bo.

- Der er grund til at takke Socialdemokratiet for, at man i det regeringsbærende parti har set fornuften i at følge den foregående regerings prioritering af dette stykke infrastruktur af helt central betydning for Nordjylland, siger erhvervsorganisationens formand, der påpeger, at vejen for en anlægslov dermed bør være endegyldigt banet.

- Lægger man Socialdemokratiets 49 mandater sammen med de 71 mandater fra Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance – altså de partier der i det tidligere transportforlig bakkede op om Den Tredje Limfjordsforbindelse – giver det et overvældende folketingsflertal på 120 mandater for en forbindelse over Egholm, siger Rasmus Haugaard, der samtidig anerkender den lokalpolitiske indsats for at fremme etablering af en ny forbindelse på tværs af fjorden.

- Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) og rådmand Mads Duedahl (V) har sammen med det øvrige hold bag Aalborg Alliancen været stærkt medvirkende til, at Den Tredje Limfjordsforbindelse nu for alvor er i spil, siger Rasmus Haugaard, der på det kraftigste opfordrer politikerne til at finde sammen om en klar prioritering af de projekter, der indgår i den endelige infrastrukturplan.

- Så den 3. Limfjordsforbindelse inden for de kommende måneder langt om længe får sin anlægslov, siger han.