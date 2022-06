Estaldo-partner: Iværksætteri skal ikke være en mandeklub

NORDJYLLAND:Det kræver mod at springe ud som selvstændig. Det kræver også tid, vilje og dedikation. Måske også blod, sved og tårer er en passende floskel. Én ting, det dog ikke skal kræve, er, at du er en mand.

Ifølge Ann Rosenskjold, indehaver og medstifter af det digitale ejendomsfirma Estaldo, kan det måske for nogen synes at være lidt en præmis for at komme ind i miljøet.

Kun 15 procent af danske iværksættere har en kvindelig rollemodel, viser en ny undersøgelse fra Dansk Erhverv. En årsag kan være, at kvinder generelt er underrepræsenterede i iværksættermiljøet, og det er der ifølge Ann Rosenskjold flere grunde til.

- Jeg tror, der er mange kvinder, der er bange for at springe ud i det. Kvinder tror nok også knap så meget på sig selv og egne evner, som mænd gør. Jeg tror desværre også, at mentaliteten hos mange er, at kvinder i højere grad skal bevise sit værd. Vi har ikke samme gennemslagskræft som mænd og kan godt blive opfattet som ligegyldige, fortæller hun.

