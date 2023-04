Et af landets første: Tankanlæg med flydende gas til tung trafik i nordjysk havneby

HIRTSHALS:Hvis udledningen af drivhusgasser fra den tunge trafik skal mindskes, så er det nødvendigt med klimavenlige alternativer til den diesel, som 43.000 lastbiler kører rundt på i Danmark.

Flydende naturgas (LNG) er en af de muligheder, som kan sænke CO2e emissionen, reducere sodpartikler og helt eliminere svovludledningen - og inden udgangen af 2023 etableres et af landets første tankanlæg med flydende gas til lastbiler på Hirtshals Transport Center.

Det sikrer et samarbejde mellem Hirtshals Havnefond, Hirtshals Transport Center og Q8, oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Hos investorerne er der tilfredshed med at bidrage til at sikre mindre klimabelastende brændstoffer til godstransporten.

Hvad er LNG? LNG består af naturgas, som er kølet ned til -162 grader, hvilket omdanner gassen til en væske. Denne proces reducerer naturgassens volumen til 1/600, hvorved det kan bruges som bl.a. brændstof til lastbiler og skibe. Sammenlignet med diesel udleder LNG op til 20 % mindre CO2e. LNG eliminerer svovludledningen, og mængden af skadelige sodpartikler reduceres markant. Flydende biogas, også kaldet LBG (forkortelse af "liquefied biogas"), er kemisk identisk med LNG, men vil reducere CO2e-udledningen yderligere. Der kan tanke to lastbiler ad gangen ved det kommende LNG-anlæg VIS MERE

- Vi oplever et stort ønske fra kunderne om at køre på mere klimavenlige brændstoffer, men mulighederne har været begrænsede for den tunge transport. Med satsningen på flydende gas vil vi gøre det nemmere for de nordeuropæiske transportfirmaer at investere i renere teknologi og køre på mere klimavenlige alternativer, siger Gert Thomasen, Head of Fleet & IDS i Q8 Danmark.

I januar 2022 åbnede Q8 Danmarks første LNG-anlæg til lastbiler i Padborg.

- Grundet vores centrale beliggenhed i relation til godstrafikken mellem Norge og EU vil vi være med helt i front, når det gælder brændstof til lastbiler, således vi også i fremtiden er attraktive for alle aktører i den tunge landtransport. Dette er kun det første af flere nye alternativer til diesel, som kommer på HTC, siger direktør ved Hirtshals Transport Center (HTC) Tonni Sørensen.

Illustration af det kommende anlæg i Hirtshals. Illustration: Vision+

Sammenlignet med diesel udleder LNG-lastbiler op til 20 procent mindre CO2e, eliminerer udledningen af svovl og reducerer markant emissionen af skadelige partikler. Forventningen er, at det inden for en kortere årrække vil være muligt at tanke flydende biogas (LBG) i Hirtshals. På den måde vil lastbiler kunne køre på biogas, der vil reducere udledningen af CO2e yderligere.

- Vi forventer, at det inden for en overskuelig tidshorisont er muligt at tanke LBG - altså flydende biogas, der er produceret ved hjælp af vindmøllestrøm - på anlægget, og dermed har vi en direkte linje fra vindmøllerne i Hirtshals til et mindre klimabelastende alternativ til de lastbiler, der tankes på Hirtshals Transport Center, siger bestyrelsesformand for Hirtshals Havnefond, Tom Frandsen.

LNG-anlægget på Hirtshals Transport Center kan sættes i drift i november 2023.