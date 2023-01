Kæmpe konkursbo solgt: Her er køber

NORDJYLLAND:Selskabet RHG 1 Aps gik tilbage i marts 2022 konkurs. Nu er der fundet en køber, der har overtaget samtlige besiddelser bestående af i alt 25 ejendomme og cirka 800 hektar jord.

Porteføljen indeholder blandt andet seks større svineejendomme plus en række udlejningsboliger samt den historiske Dollerup Mølle, der nu er indrettet til selskabslokaler.

Dollerup Mølle Jens Frandsen

-Det er den største ejendomsportefølje, som jeg har været med til at sælge i mine 20 år som kurator. Mit bedste bud er, at der er tale om det største konkursbo inden for landbrug i Danmark i flere år, har advokat Flemming Jensen, kurator for konkursboet, tidligere udtalt til JP Viborg.

Salgsprisen var et 3-cifret millionbeløb. Nærmere er det ikke muligt at komme beløbet. Køber er landmanden Claus Mørk. Han har ikke ønsket at oplyse den samlede købssum for ejendommene.

Efter købet kommer Claus Mørk op på at eje et samlet areal på 2000 hektar jord.

Blandt største svineproducenter

RHG 1 Aps var ejet af en af landets største svineproducenter, Christian Nors. De fleste af de nu solgte ejendomme ligger i Viborg- og Karup- området. En enkelt ligger i Mariager (Havndalsvej 28).

Christian Nors var indehaver af tre selskaber med en samlet egenkapital på 100 millioner kroner. Ifølge Agriwatch gik han konkurs som følge af de ekstremt lave noteringspriser på smågrise.

Han havde 4200 søer i staldene og producerede smågrise.

Historisk lavpunkt

Priserne på svinekød var i 2021 og 2022 på et historisk lavpunkt. Priserne blev presset ned af et overudbud af svinekød forårsaget af blandt andet corona og afrikansk svinepest.

Da det var værst, var prisen på smågrise presset ned i 100 kroner i efteråret 2021. På grund af kraftigt stigende foder- og energipriser betød det et tab på omkring 300 kroner per gris, der blev produceret.

For at imødegå krisen forsøgte Christian Nors at lave en såkaldt full line produktion, hvor han også producerede slagtesvin. Det projekt nåede han ikke i mål med. Banken ville ikke være med og selskaberne blev erklæret konkurs i marts 2022.

Ifølge seneste regnskaber fra 2020 havde Christian Nors' tre selskaber en samlet bankgæld på omkring 70 millioner kroner.