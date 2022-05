Et af Nordjyllands største kvægbrug skal sælges

FJERRITSLEV:I det meste af sit liv har Gert Gundersen passet køer. Det har han været meget glad for. Nu syntes han ikke, at han vil bruge det meste af sin tid på det mere.

Gert Gundersen ønsker at sælge sit landbrug, der består af to gårde og 580 økologiske malkekøer ved Fjerritslev. Foto: LandboGruppen

Ifølge dåbsattesten er han 61 år, så arbejdsdage på 12-14 timer er ikke så tillokkende længere.

- Jeg er blevet for gammel. Ingen af knægtene vil have det, og jeg synes ikke, at jeg vil gå her til jeg bliver 70, så nu vil jeg gerne sælge, siger Gert Gundersen.

Gert Gundersen ønsker at sælge sit landbrug, der består af to gårde og 580 økologiske malkekøer. Han råder over 710 hektar jord, heraf er halvdelen lejet. Foto: LandboGruppen

Drengene vil ikke købe

Han har fem drenge. Ingen af dem ønsker at overtage gården. Den ældste søn arbejder i virksomheden, der har 10 ansatte, fordelt på to gårde, Drøstrupgård og Skræm Vestergård.

Gert Gundersen startede i sin tid med 12 køer og 34 hektar jord. Nu har han 580 økologiske malkekøer og driver 710 hektar jord, heraf er cirka halvdelen lejet jord.

Køerne malkes i malkekarusseller. Det er mandskabsbesparende. Gert Gundersens kvægbrug har 10 ansatte. Foto: LandboGruppen

Køerne malkes med malkekarussel. Han har haft automatisk fodringsanlæg. Det har han ikke længere. Det blev slidt op.

Tiden er rigtig

Gert Gundersen har tænkt over at få gården solgt i et stykke tid, men synes først nu, at tiden er moden. Landbrugsbranchen har i en længere periode været presset på indtjeningen. Men lige nu ser det godt ud. Mælkepriserne er høje, og og regnskaberne ser fornuftige ud.

- Driften går godt, men vi skal jo også have det solgt. Nu er mælkepriserne sådan, at det kan lade sig gøre at lave et budget, der kan holde, det er også lidt derfor, at jeg sælger, siger Gert Gundersen.

Salgsprisen for hele herligheden er sat til 83 millioner kroner. Det er ejendomsmæglerfirmaet, LandboGruppen, der har gården til salg.

Sælger med vemod

Gert Gundersen vil kun sælge det hele samlet, men skulle der dukke flere købere op, kan det også lade sig gøre, blot de sætter underskriften samtidigt.

Gert Gundersen fra Fjeritslev vil gerne sælge sit kvægbrug, der består af to gårde og knap 600 øko-køer. Ingen af børnene vil overtage og han er selv blevet 61 år. Foto: Lars Pauli

Han har indstillet sig på, at det snart er slut. Han har drevet landbrug siden 1986, hvor han var 25 år. Salget sker ikke uden vemod.

- Det er med en klump i halsen, at jeg sælger. Jeg har jo bygget det hele op selv, så det kommer da til at gøre ondt, men det ville det også gøre, hvis jeg ventede 10 år mere med at sælge, siger Gert Gundersen.

Haster ikke

Han har ingen hast med at få solgt, så han kan sagtens vente, indtil den rette køber dukker op.

- Jeg bliver her, indtil gården er solgt. Så må vi se, hvor længe der går, siger Gert Gundersen.

Han overvejer at fortsætte med at dyrke noget af jorden selv, når han har solgt. Det har han ikke afgjort med sig selv endnu.

Han har også 15 hektar skov, som han driver jagt på ind i mellem. Det er hans store fritidsinteresse. Han har også en søn i Canada, som han gerne vil besøge lidt mere, når han får tid til det.