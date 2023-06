Her fik 121 medarbejdere i gennemsnit 2,9 millioner i løn

AALBORG:Det har længe været kendt, at energiselskabernes ansatte får lønninger andre ikke er i nærheden af.

Således også i Norlys Energy Trading.

Det har været fremme, at gennemsnitslønnen for de 121 ansatte i energihandelsselskabet var på cirka 2 millioner kroner.

Men nu viser regnskabet, at gennemsnittet er på 2,9 millioner kroner i løn, bonusser og pension, skriver Finans.

Greb ind

Gennemsnitslønnen steg dermed til næsten det tredobbelte i 2022 - året før var gennemsnittet på 1 millioner kroner.

I september 2022 greb ledelsen dog ind over for lønninger, der steg til himmels.

Der blev lagt et loft over, hvor mange penge de enkelte medarbejdere kunne tjene på at handle med el.

I et interview tidligere med Finans forklarede topchef i Norlys, Niels Duedahl, at der i Norlys Energy Trading var tale om enkelte nøglepersoner, hvor bonusser har været uden loft.

Medarbejdere blev derefter opsagt.

Et Hobro-selskab

Der har aldrig været tale om bonusser på op mod 250 millioner kroner, som Finans tidligere har afsløret, at der var tale om i Energi Danmark.

Bag Norlys Energy Trading står energikoncernen Norlys og Hobro-selskabet Eurowind Energy, som er ejet af brødrene Jens og Søren Rasmussen.

De etablerede Norlys Energy Trading i sommeren 2020 og fik hurtigt rekrutteret over 100 medarbejdere, hvoraf mange er såkaldte tradere, der køber og sælger el.

Den slags har i årevis været en guldrandet forretning, som har skabt flere store danske milliardsucceser. Heriblandt Danske Commodities i Aarhus og Centrica Energy Trading i Aalborg.

Nu ville Norlys og brødrene Rasmussen være med.

Og det kom de i den grad.

Et resultat "uden for fatteevne"

Fordi ekstreme energipriser er guf for dygtige elhandlere, eksploderede indtjeningen blandt flere af landets elhandelsselskaber, da energipriserne sidste år skød til himmels og svingede op og ned i hidtil uset grad.

Indtjeningen i Norlys Energy Trading var ingen undtagelse.

Aalborg-selskabet gik fra et overskud på 24 millioner kroner før skat til 4,2 milliarder kroner. Et resultat ”uden for fatteevne,” som Norlys’ topchef, Niels Duedahl, formulerede det.