Her er Fårups nye attraktion

FÅRUP:Traditionen tro er en ny sæson i Fårup Sommerland ensbetydende med præsentationen af en nyhed. Når den 48 år gamle park 3. april slår dørene op for endnu en sæson, bliver det med en nyhed til de mindste gæster nemlig "Rundrejsen".

Ifølge en pressemeddelelse er der tale om en karrusel i to etager, som kommer til at bære præg af parkens mangeårige historie. I toppen af karrusellen kan man nemlig se hyggelige historiske brudstykker, og derved bliver det en nostalgisk rundrejse i tid og minder, når man sætter sig på karrusellen.

"Rundrejsen" flytter ind ved siden af "Motorbøllen", og hele området gennemgår en større forandring for at skabe et sandt mekka for Fårups mindste eventyrere.

Der bliver skabt et nyt miljø med plads til leg og sjov, som ifølge pressemeddelelsen består af en ny sandkasse samt et nyt sanseområde med udfordringer til de mindste.

Af yderligere tiltag til den kommende sæson er også etableringen af en træterrasse ved "Restaurant Oasen", ligesom den såkaldte isbutik "Is Sand" bliver udvidet.

Fårup Sommerland kan i øvrigt glæde sig over, at rutsjebanen "Fønix" netop har modtaget endnu en pris - denne gang fra Tyskland, hvor den er blevet kåret i kategorien "Roller Coaster" sammen med to øvrige rutsjebaner fra henholdsvis Italien og Tyskland.