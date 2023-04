Fårup Sommerland udvider overnatningstilbud og køber campingplads

FÅRUP:- Det føles rigtigt, og nu glæder jeg mig til en normal sæson. Vi har haft to år, som har været udfordret på grund af covid-19, en sæson hvor min mand var syg og sidste sæson, hvor han var død, så det bliver dejligt at få en sæson, hvor jeg kan koncentrere mig fuldt ud om gæsterne, siger Marianne Christensen, der netop har solgt Fårup Camping til Fårup Sommerland.

Marianne Christensen har siden 1997 drevet pladsen sammen med sin nu afdøde mand, der overtog pladsen - som dengang hed Ribergaard Camping - i 1990.

I juni sidste år døde Jens Anker Christensen efter længere tids kræftsygdom, og Marianne Christensen stod pludselig alene med ansvaret for en campingplads og parrets to døtre på henholdsvis 18 og 14 år.

- I december 2021 fik vi besked fra lægerne, om at de ikke kunne helbrede Jens Ankers kræftsygdom, og i pinsen sidste år fik vi at vide, at de ville stoppe behandling, da det ikke havde nogen effekt, siger Marianne Christensen.

- Jens Anker blev udskrevet og kom hjem, hvor vi oplevede en utrolig god behandling og stor hjælp fra hjemmeplejen, siger Marianne Christensen, der trods alle odds klarede sig igennem sæsonen.

- Da vi lukkede campingpladsen i uge 42, var jeg helt færdig, og jeg havde et ønske om at slippe for at stå alene med hele ansvaret, siger Marianne Christensen.

- Tidligere var vi to personer, og det betød, at en af os godt kunne køre være væk en dag eller en weekend. Nu stod jeg alene, og jeg følte mig presset. Jeg var totalt afhængig af, at familien havde lyst til at hjælpe, hvis vi havde brug for en friweekend i perioden fra påske og til og med uge 42, siger Marianne Christensen.

Allerede inden Jens Anker Christensen døde, havde Marianne Christensen luftet tanken om at sælge campingpladsen til Fårup Sommerland.

- Hovedparten af campingpladsens gæster er nogle, der gerne vil i Fårup Sommerland, så jeg synes, at det var oplagt at kontakte Fårup, siger Marianne Christensen.

Hidtil var det dog blevet ved tanken, men efter ægtemandens død fik ideen ny næring, og Marianne Christensen kontaktede Fårup Sommerland, som overtog pladsen 1. april.

- Vi kan se nogle muligheder i at drive pladsen videre og på den måde imødekomme nogle af de mange gæster, som gerne vil kombinere en campingferie med besøg i Fårup, siger direktør i Fårup Sommerland, Niels Jørgen Jensen.

- I forvejen har vi hotellet, som er meget efterspurgt blandt gæster. Det er dog også attraktivt for os at kunne tilbyde camping og på den måde imødekomme flere gæsters ønsker til overnatningsmuligheder, siger Niels Jørgen Jensen, der skærtorsdag var på besøg på campingpladsen for at hilse på nogle af pladsens faste gæster.

Marianne fortsætter i rollen

Campingpladsen tæller to ferielejligheder, 13 hytter, 165 enheder og desuden er der et stykke jord, som er udlagt til campingformål men som endnu ikke er udnyttet. Endnu er der ikke meget, der indikerer, at der er kommet nye ejere af den hyggelige campingplads, som ligger blot 500 meter fra Fårup Sommerland.

Hvilke tiltag, der kommer til at præge Fårup Camping under de nye ejere, er endnu for tidligt at sige, oplyser Fårup-direktøren.

- Nu skal vi i gang med at lære pladsen at kende, og herefter begynder vi at forme fremtiden for Fårup Camping, siger Niels Jørgen Jensen.

- På den korte bane begynder vi at sætte vores Fårup-præg på pladsen, og det gælder eksempelvis fællesfaciliteterne, skiltning på pladsen mv., siger Niels Jørgen Jensen og fortsætter:

- Vi skal blandt andet i gang med at renovere et af pladsens to fælleskøkkener, og vi kommer også til at gå alle enhederne på pladsen igennem.

Der kommer ikke til at ske det store i persongalleriet på campingpladsen. Fårup Sommerland har nemlig indgået aftale med Marianne Christensen om at hjælpe med at drive campingpladsen i denne sæson.

- Jeg har sagt ja til denne sæson, for vi skal lige mærke efter. Der er ingen tvivl om, at det bliver anderledes, at det er nogle andre, der bestemmer. Men indtil videre tegner det til at blive spændende, og fra Fårups side har jeg udelukkende mødt stor imødekommenhed og en oprigtig interesse for campingpladsen, siger hun.