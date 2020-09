Færch & Co. overtager nordjysk tømrerfirma

NORDJYLLAND:Efter en årrække med fokus på ekspansion og etablering af afdelinger i Aarhus og Odense styrker Aalborg-firmaet Færch & Co. sig nu på den nordjyske hjemmebane.

Det sker med overtagelsen af tømrerfirmaet Verner Fredsgaard & Søn, som beskæftiger ca. 20 medarbejdere i Svenstrup, godt fem kilometer syd for Færch & Co.’s adresse i Aalborg-bydelen Skalborg.

Muligheden for et opkøb er opstået, fordi Verner Fredsgaard & Søns hidtidige ejer, M. Thomsen Støtt, ønsker et stærkere fokus på sin kerneforretning med murerarbejde og specialbeton. Her passer Verner Fredsgaard & Søn langt bedre ind hos Færch & Co., som baserer en stor del af sin forretning på tømrer-/snedkerarbejde i egenproduktion.

- Verner Fredsgaard & Søn har et godt navn og er inde i en meget positiv udvikling efter et generationsskifte for et par år siden. Overtagelsen giver os større kapacitet og mere fleksibilitet, fordi vi får yderligere 20 kompetente tømrere at trække på. Samtidig er det et stærkt supplement til vores serviceforretning, siger adm. direktør Søren Worup fra Færch & Co i en pressemeddelelse.

Verner Fredsgaard & Søn er etableret i 1956 og udfører mindre entrepriser og serviceopgaver for private og erhvervskunder og dækker geografisk et område fra Aalborg i nord til Støvring i syd. Virksomheden er desuden specialiseret i fremstilling af udsparingsforme til betonindustrien.

- Verner Fredsgaard & Søn fortsætter uændret, og hverken kunder eller medarbejdere kommer til at opleve nævneværdige ændringer i dagligdagen. Men det er klart, at vi med ejerskiftet vil få en stærkere faglig sparring, og vi vil få adgang til viden og værktøjer, som kan være med til at udvikle virksomheden yderligere, siger Tom Kithim, der sammen med Jakob Heltborg Jensen udgør den daglige ledelse i Verner Fredsgaard & Søn.