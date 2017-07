Færre fløj fra Aalborg

AALBORG: Tilbagegang i indenrigs- og chartertrafikken og vækst i udenrigstrafikken betyder at samlet set 139.125 passagerer rejste til og fra Aalborg Lufthavn i juni 2017 mod 143.062 passagerer i juni 2016 - en mindre tilbagegang på 2,8 procent. Tilbagegangen skyldes udfordringer i indenrigstrafikken og færre charterafgange til Tyrkiet.

Udenrigsruterne fortsætter den stærke udvikling - med en vækst på 8,9 procent i juni 2017 i forhold til samme måned sidste år. Derved fløj 38.543 passagerer til og fra udlandet i juni 2017 mod 35.399 passagerer i juni 2016.

- Vi oplever en stigende efterspørgsel på de internationale ruter. Vi ser en tendens, hvor fremgangen i udenrigstrafikken bliver større måned for måned. Det vidner om en stor rejselyst i det jyske - specielt til at rejse afsted mod sol og varme eller storbyoplevelser, og vi har en forventning om, at det kommer til at forsætte, siger Søren Svendsen.

Den nye indenrigsrute til Bornholm åbnede den 15. juni, hvor et fyldt fly lettede med direkte kurs mod solskinsøen. Ruten er kommet rigtig godt fra start, og mange rejsende har allerede fløjet til og fra Bornholm.

- Det er glædeligt, at ruten til Bornholm er blevet taget så godt imod af jyderne såvel som bornholmerne, der nu får let adgang til unikke ferieoplevelser i Nordjylland. Indenrigstrafikken har dog overordnet set haft nogle udfordringer i juni, hvor uforudsete omstændigheder gjorde, at afgange til København ikke kunne gennemføres. Det har resulteret i små 2000 færre indenrigspassagerer i denne måned, hvilket har haft indflydelse på trafiktallene, slutter Søren Svendsen.

I indenrigstrafikken ses der en tilbagegang på 6,9 procent. Således fløj 70.686 passagerer fra og til Aalborg Lufthavn i forhold til samme måned sidste år, hvor dette tal var på 75.888.

Ligesom sidste måned er chartertallene påvirket af et reduceret antal afgange til Tyrkiet, hvor en del af rejseudbyderne først startede deres Tyrkiet-ruter op i den sidste uge af juni. Derved var der 29.896 charterrejsende i juni 2017 mod 31.775 i juni 2016 - en tilbagegang på 5,9 procent.