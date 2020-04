Færre grise gav flere penge

THISTED:Man skulle ikke tro, at et slagteri kan tjene flere penge på at slagte færre svin, men det er ikke desto mindre, hvad slagteriet Tican i Thisted kan se tilbage på i et 2019-regnskab, som virksomhedens administrerende direktør Niels Jørgen Villesen kalder "solidt og tilfredsstillende".

Tican, der er en del af den tyske Tönnies-koncern, har torsdag offentliggjort et regnskab, der viser et samlet resultat før skat for hele Tican-koncernen på 208,1 mio. kroner. I dette resultat er indregnet resultatet fra flere britiske datterselskaber.

Det er en forbedring på over 100 mio. kr. i forhold til 2018, hvor det samlede resultat var 89,5 mio. kr.

Det fine resultat kommer, selv om slagteriet i Thisted i 2019 slagtede færre svin end året før. Tican slagtede i 2019 3,42 millioner svin, mens tallet i 2018 var 3,46 mio svin. Det svarer til et fald på 1,3 pct., men det er et markant mindre fald sammenlignet med Danmark som helhed, hvor produktionen af slagtesvin i 2019 faldt med 9 pct. i forhold til 2018.

Ticans fald blev mindre, fordi slagteriet i 2019 begyndte at få leverancer fra en række nye leverandører.

At det kan lade sig gøre at lave flere penge på færre svin i 2019 hænger tæt sammen med udbredelsen af Afrikansk Svinepest i specielt Kina. Det har medført med store fald i verdens forsyning af grisekød og resulteret i store prisstigninger. Prisen på grisekød steg således i 2019 med 27 pct. i forhold til året før.

Som følge af de højere priser på grisekød steg Ticans omsætning med ca. 18,5 pct. til 7,8 mia. kr.

Virksomhedens resultat er samtidig blevet forbedret i forhold til året før. Driftsresultatet (EBIT) i de danske selskaber blev på 143,8 mio. kr., hvilket vel at mærke er efter, at der er udbetalt 318 mio. kr. i tillæg til den ugentlige noteringspris til griseproducenterne, svarende til 105 øre/kg.

Ticans egenkapital er vokset med 239,5 mio. kr., så den nu er på 789,4 mio. kr. mod 549,9 i 2018.

Niels Jørgen Villesen, administrerende direktør for Tican-slagteriet i Thisted, er tilfreds med resultatet for 2019. Arkivfoto: Diana Holm

- Vi er lykkedes med at udvikle virksomheden mod en fortsat styrkelsen af vores konkurrenceevne og sikring af gode driftsresultater, siger Niels Jørgen Villesen i en pressemeddelelse, hvor han retter en tak til virksomhedens ansatte og leverandører:

- Vore dygtige medarbejdere bidrager i høj grad til denne udvikling, og vi oplever samtidig en stor opbakning og tillid fra landmændene, der leverer råvaren og vi har dermed et godt grundlag for virksomhedens fremtidige udvikling.

Tican-koncernen skriver i sit 2019-regnskab, at slagteriet nu beskæftiger 2102 medarbejdere. Det er 128 flere end i 2018, hvor 1974 ansatte tjente deres løn på slagteriet.