- Corona-krise har kostet over 2000 danske flyjob

NORDJYLLAND:Det nordjyske flyselskab Great Dane Airlines fyrede mandag 32 medarbejdere, piloter og kabinepersonale, som følge af corona-krisen.

En medvirkende årsag er, at ordningen med statslig lønkompensation udløb i weekenden. En ny hjælpeordning er kommet for sent til at kunne forhindre fyringer nu.

De 32 medarbejdere hos Great Dane Airlines - en tredjedel af firmaets ansatte - har været hjemsendt med lønkompensation, men mandag blev de afskediget.

Fyresedlerne hos det nordjyske flyselskab er langtfra de eneste i en branche, som er hårdt presset økonomisk på grund af corona-krisen.

Ifølge Flyvebranchens Personale Union - den største fagforening i branchen - er flere tusinde danske medarbejdere allerede blevet fyret hos flyselskaberne.

- Alle danske luftfartsselskaber har afskediget ansatte siden marts. De fleste har allerede tilpasset arbejdsstyrken de seneste måneder. Inden lønkompensations-modellen stoppede, var vi allerede over 2000 afskedigelser bare for piloter og kabineansatte. Det viser den kæmpe krise, som corona og de efterfølgende restriktioner har forårsaget, siger Anders Mark Jensen, næstformand i Flyvebranchens Personale Union.

Han håber, at regeringens nye aftale om jobdeling kan redde job. Regeringens aftale med arbejdsmarkedets parter om jobdeling skal afløse ordningen med statslig lønkompensation.

- Lige nu forhandler vi netop via arbejdsdelingsaftaler for at beholde job over efteråret og vinteren. Men der er brug for mere politisk medvind end de nuværende aftaler for at holde branchen oppe, understreger Anders Mark Jensen fra Flyvebranchens Personale Union.