Fagforening får ny kvinde i spidsen

NORDJYLLAND:HK Nordjylland har fået ny fællesformand.

Et markant flertal valgte 62-årige Kirsten Estrup Madsen til posten.

Det skriver fagforeningen i en pressemeddelelse.

Hun afløser Mette Lyndgaard Pedersen, der har været fællesformand siden 2016.

Kirsten Estrup Madsen har siden 2014 været formand for HK Nordjyllands sektor for privatansatte med 8.490 medlemmer.

Nu skal hun som ny fællesformand stå i spidsen for de knap 24.000 medlemmer i HK Nordjylland.

Medlemmerne er fordelt på fire sektorer, Privat, Handel, Kommunal og Stat.

Valget af ny formand fandt sted på det årlige repræsentantskabsmøde.

På mødet kunne 141 delegerede fra alle dele af fagforeningen afgive deres stemme ved valget mellem de to kandidater til posten.

Den nye formand fortæller, at hun vil arbejde for et endnu stærkere fællesskab i hele HK Nordjylland.

- Fra Thisted til Hals og fra Skagen til Hobro samler vi tusindvis af nordjyske HK’ere. Vi skal også forstærke samarbejdet mellem vores medlemmer i private og offentlige virksomheder. Udadtil er det vores klare mål at søge endnu mere politisk indflydelse gennem tæt kontakt med politikere og organisationer. Vi er HK-medlemmernes stemme, og vi vil varetage deres interesser og være synlige i medierne, siger Kirsten Estrup Madsen.

Med valget til fællesformand står sektoren HK Privat Nordjylland overfor at skulle vælge ny formand. Næstformand Christina Madsen Kristiansen bliver i perioden frem til den ekstraordinære generalforsamling konstitueret som formand.