Fagforeninger bruger ulønnet arbejdskraft til at tjekke unges arbejdsforhold

AALBORG:Detailbutikker og restauranter er blandt dem, der i denne uge får besøg af Jobpatruljen, som har til formål at sikre, at unge mellem 13 og 17 år har ordentlige arbejdsvilkår.

Torsdag var turen kommet til Frederikshavn, Skagen, Sæby, Strandby og Nørresundby, hvor unge frivillige fra Jobpatruljen opsøger andre unge medarbejdere og spørger ind til deres arbejdsvilkår.

De unge bliver spurgt om en række spørgsmål, og på baggrund af svarene, konkluderer undersøgelsen, om der skal oprettes en sag.

Langt de fleste steder oplever Jobpatruljen velvilje i forhold til at komme ind og tale med virksomhedsledere og de unge.

- De frivillige medbringer en spørgeskemaundersøgelse, som de gennemgår sammen med den pågældende medarbejder, fortæller Kristian Juul Kjær, der er ungdomskonsulent hos HK Nordjylland og lokalkoordinator for Jobpatruljens indsats i Nordjylland.

- Når den er afsluttet, konkluderer systemet selv, om der skal oprettes en sag - det har de frivillige ikke noget med at gøre, siger han.

Efterfølgende er det op til de faglige konsulenter hos enten 3F eller HK at tage sig af den videre sagsbehandling i de tilfælde, hvor der er forhold, som skal følges op på.

Jobpatruljen er nået til Den Blå Café i Strandby. Frederik Andersen og Michael Meldgaard Schmidt spørger Karoline Koldkjær på 17 år om hendes arbejdsvilkår.

Frivillige kræfter

I denne uge er 36 frivillige rundt i Nordjylland for at få en snak med de unge omkring løn, sikkerhed og arbejdsvilkår generelt.

Og det er en vigtig indsats, påpeger Kristian Juul Kjær.

- Vi ser et behov for at informere både virksomheder og ungarbejderne. Det er umuligt for de unge, som netop er startet på arbejdsmarkedet at kende alle rettigheder, siger han.

- Der gælder forholdsvis skrappe regler for en ungarbejder - de er ikke voksne endnu, derfor er det vigtigt, at vi beskytter dem, for de skal helst have en god start på et forhåbentligt langt og godt arbejdsliv, siger han.

Jobpatruljen i aktion i uge 28

Kan det ikke forekomme lidt dobbeltmoralsk, at fagforeningerne anvender frivillig arbejdskraft til at kontrollere, at virksomheder overholder reglerne?

- Jeg kan ikke forstå, at man kan have et problem med brug af frivillig arbejdskraft. I Danmark er det en af kerneværdierne, at vi har et velfungerende foreningsliv, og at vi er en del af et fællesskab, hvor vi hjælper hinanden.

- En fagforening er også en forening, som har behov for frivillige til at løfte vores opgaver, siger Kristian Juul Kjær og påpeger, at de frivillige også får noget ud af at være en del af Jobpatruljen.

- Udover at de naturligvis får fuld forplejning og en masse sjove sociale arrangementer, får de også et fagligt udbytte, de kan tage med videre, siger Kristian Juul Kjær og tilføjer, at der desuden ligger en stor værdi i, at det er en dialog, som foregår ung til ung.

Kunne I ikke vælge at aflønne de frivillige i den uge, de kører rundt og udfører denne opgave?

- Det vil ikke være muligt at ansætte unge til at køre rundt i hele landet og løfte denne opgave, så vil vi ende i en situation, hvor vi bliver nødt til at prioritere, hvilke områder vi kan køre i, og dermed kan vi ikke sikre gode arbejdsforhold i hele landet.

Hos Den Blå Café i Strandby stillede indehaver Rikke Lundholm beredvilligt op for at svare på spørgsmål fra Frederik Andersen og Michael Meldgaard Schmidt, og de kunne konstatere, at forholdene var i orden.

Halter flere steder

Det er 44. gang, at Jobpatruljen kører rundt, og det er endnu er for tidligt at konkludere, hvordan det står til med arbejdsforholdene for de unge.

I løbet af Jobpatruljens første tre dage, er der udarbejdet 153 interviews, og heraf er 45 af disse endt som sager, som faglige konsulenter efterfølgende skal følge op på.

- Det er et relativt højt antal i forhold til sidste år, hvor vi gennemførte 257 interviews, hvor 40 af disse endte som sager, siger Kristian Juul Kjær.

- Det vi, indtil videre, kan se, er, at det halter med løn under sygdom, manglende kontrakter, og at man selv skal finde en afløser, hvis man er syg. Desuden vil vi i år have et ekstra fokus rettet mod steder, hvor vi har fået henvendelser om unge under 18 år, der står alene om aftenen.

- En god sag

Frederik Andersen er en af de frivillige, som er med på patrulje i denne uge. Han er i forvejen politisk engageret som medlem af DKU, og desuden er han medlem af 3F.

Frederik Andersen mener ikke, at det er et paradoks, at han ikke får løn for sin indsats.

Derfor er det naturligt for ham at tage en ulønnet tørn i Jobpatruljen, og han mener, at det er uproblematisk, at han ikke får løn for sin indsats.

- Jeg mener, at det er en god sag at bruge sin fritid på - generelt mener jeg, at frivilligt arbejde altid er godt at engagere sig i, for det handler om at dyrke et fællesskab, og det er noget af det, der binder mennesker allermest sammen, hvilket jeg i den grad synes er vigtigt, siger Frederik Andersen og tilføjer, at det efter hans opfattelse svarer til, at man er frivillig en hel uge på en markedsplads eller en sommerlejr.