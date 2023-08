Familie rykker fra Sjælland til Skagen i jagten på bowlingdrøm: - Der er sgu mange, der har spurgt om, hvad vi har gang i

Det er et gevaldigt spring, som Karina og Tim Høst har taget.

De har begge sagt deres job op, de har også netop solgt deres hus i Hårlev syd for Køge - og fremover bliver bowlingcenteret i Skagen omdrejningspunktet for den lille families hverdag.

- Der er sgu godt nok mange, der har spurgt om, hvad det egentlig er, vi har gang i. Men vi har altid godt kunnet lide at komme i Skagen på vores ferier, og samtidig har vi begge to bowlet i mange år. Så vi har valgt at springe ud i det, siger 35-årige Tim Høst og forklarer følgende om baggrunden:

- Der var simpelthen en dag, hvor vi stødte på en annonce om, at der blev søgt nye forpagtere til bowlingcenteret i Skagen. Så kiggede vi lidt på hinanden, og sagde: "Hvad fanden. Skal vi ikke prøve det?" Så det har vi valgt at gøre. Og det er jo ikke anderledes, end hvis det ikke går, må vi jo tage en ny beslutning, siger han med et smil.

Foreløbig er familien rykket ind i et lejet hus i det centrale Skagen.

Foto: Martin Damgård

Har netop åbnet

Det er her ved indgangen til august, at familien Høst formelt har overtaget ansvaret for SkawBowl. Bowlingcenteret har ellers været lukket siden 1. maj, hvor de forrige forpagtere stoppede - men nu bliver der altså igen trillet med kuglerne på Buttervej.

- Jeg har gennem tiden haft rigtigt meget at gøre med bowling. I godt 20 år har jeg på den ene eller anden måde været tilknyttet en bowlinghal. Jeg startede som opvasker, jeg har senere været "kugledreng", og jeg har også været daglig leder af en bowlinghal på et tidspunkt.

Tim Høst er desuden i dag bestyrelsesmedlem i Danmarks Bowling Forbund.

Også hustruen, 29-årige Karina Høst, har bowlet i omtrent 20 år - og faktisk var det gennem bowlingsporten, at de to mødte hinanden. Det møde blev i 2017 forvandlet til et ægteskab, og undervejs er også to børn kommet til. Deres søn er i dag otte år, mens datteren er fem år gammel.

Tim Høst har på det seneste drevet sit eget malerfirma, mens hustruen Karina har været butiksansat. Men nu er det altså i Skagen, at deres indsats skal lægges.

Bowlingcenter forbedret

Siden slutningen af juni har der været arbejdet med at forbedre det lokale bowlingcenter, så det blev klar til genåbningen. Blandt andet er der kommet helt nye maskiner ved de otte bowlingbaner.

Foto: Martin Damgård

Bowlingcenteret rummer også et selskabslokale med plads til cirka 60 personer, og der er desuden en spillehal, billardborde, airhockey, bordfodbold og diverse morskabsmaskiner. Og så er der en café, hvor der laves grillmad.

- Der er jo selvfølgelig et stort spring, når man på den her måde rykker rødderne op og flytter fra den ene ende af landet til den anden. Men indtil videre har vi det fint med det - og selv om det også er nyt for os at arbejde sammen, så har vi da heller ikke rykket hovedet af hinanden endnu, siger Tim Høst.

- Faktisk synes vi, at starten har været rigtig god. Vejret har jo været med os, og det har givet en superfin belægning på banerne - og samtidig bliver der også sendt en del mad ud af huset.

Foto: Martin Damgård

Desuden glæder parret sig over, at der hos SkawBowl også er nogle fine faste aftaler med både pensionistklubber og firmahold.

- Vi er selvfølgelig godt klar over, at der hen ad vejen også kommer nogle stille dage her i Skagen, men vi er ret fortrøstningsfulde. Der er en rigtig god lokal opbakning, og det betyder, at vores belægning i mange hverdage også er rigtig fin. Så det er vi rigtigt glade for, fastslår Tim Høst.