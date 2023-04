Familiedynasti vokser sig endnu større

AALBORG/FJERRITSLEV: Det startede som et studiejob for brødrene 26-årige Andreas Agesen og 29-årige Frederik Agesen.

I dag er de to direktører i virksomheden Agesen El Aalborg, som har adresse i Lundbyesgade. De startede i en trang kælder i Klokkestøbergade i 2017, og nu udvider de - med deres fars hjælp - aktiviteterne.

Andreas og Frederik Agesen er begge uddannet elektriker og efterfølgende har de gennemført en uddannelse som maskinmestre.

56-årige Niels Agensen, der er indehaver af Agesen El Aps i Fjerritslev, har nemlig indledt et generationsskifte, og i den forbindelse kommer virksomheden til at hedde "Agesen A/S".

Selv om Niels Agesen fortsat synes at rumme masser af arbejdsår, føler han, at tiden er inde nu til at påbegynde en overdragelse af virksomheden.

- Det er ikke ensbetydende med, at jeg stopper med at arbejde nu, men på et tidspunkt vil jeg gerne kunne bruge mere tid på Agesen Bolig, hvor min datter, Laura, er direktør, siger Niels Agesen.

Ny afdeling

I forbindelse med beslutningen om generationsskiftet og det deraf følgende nye navn, udvider virksomheden med en VVS-afdeling.

Til at lede den har familien Agesen netop ansat Casper Simonsen fra Aalborg. Han har mangeårig erfaring som vvs-installatør, og hans første opgave bliver at ansætte medarbejdere.

- Jeg har bedt min far træde til. Han er tidligere vvs-installatør og er i dag gået på pension, men han synes, at det er megaspændende at være med til at bygge den her afdeling op, siger Casper Simonsen, der ikke er bange for at indgå i et familiedynasti.

- Det bliver spændende at være en del af sådan et foretagende, hvor der er en flad organisation, og hvor der ikke er langt fra tanke til handling.

Casper Simonsen er netop blevet ansat, og han får ansvaret for en ny VVS-afdeling.

Fjerritslev og Aalborg supplerer hinanden

Niels Agesen ser en klar synergieffekt i den nye virksomhedskonstruktion, hvor de 12 medarbejdere i afdelingen i Fjerritslev og de 25 medarbejdere i Aalborg-afdelingen kan bistå hinanden med viden og hjælp.

- Knægtene kalder afdelingen i Fjerritslev for Morten Koch-afdelingen, siger Niels Agesen med et smil.

- Det hænger sammen med, at gennemsnitsalderen i Fjerritslev er +50, mens den i Aalborg er 25 år. Det er imidlertid med til at styrke vores forretning, for vi oplever, at de supplerer hinanden rigtig godt. De yngste medarbejdere søger råd hos de ældste, mens de ældste kan ty til de unge, hvis der er tale om en fysisk krævende opgave, siger Niels Agesen.

Det er ikke kun de tre børn, der er en del af familievirksomheden - hustruen, Trine Agesen, varetager alle de regnskabsmæssige opgaver.

- Den opgave er dog efterhånden ved at vokse hende over hovedet, da hun også er optiker i Fjerritslev, så derfor er vi enige om, at vi skal have ansat en bogholder, siger Niels Agesen.

Hustruen, Trine Agesen, passer virksomhedens regnskaber men derudover er hun også optiker i Fjerritslev. Her er hun sammen med Niels og sønnen, Andreas. Privatfoto

Ingen familiære skærmydsler

For mange kan familiebåndene forekomme snærende, men det er ikke tilfældet, når man spørger de tre gange Agesen.

- Det er nok nærmere vores påhæng, der synes, at det kan være irriterende, for vi kan ikke være til et familiearrangement uden, at vi snakker arbejde, siger Frederik Agesen.

Der vil senere blive afholdt en reception for at markere generationsskiftet og den nye afdeling, men der er dog ikke sat dato på dette endnu.

Det afhænger nemlig af, hvornår Frederik Agesen igen er fuldt ud funktionsdygtig. I forbindelse med en fodboldkamp i Thorup fik han en skade på sit skinneben, og er derfor i øjeblikket afhængig af krykker.