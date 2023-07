Familiefirma solgt: Her er de nye ejere

THY-MORS:Pr. 1. juli er Thisted Kloakservice ApS ikke længere lokalt ejet. Indehaver Bjarne Bloch har solgt hovedparten af virksomheden til en stor kollega i branchen, Leif M. Jensen A/S med 10 afdelinger og hovedsæde i Glostrup.

- Kunderne kommer ikke til at mærke, at der er kommet nye ejere til. Det bliver fortsat vores grønne biler, der kører rundt i Thy-Mors området og ikke LMJ's orange, og vi beholder vores navn og vores 14 medarbejdere og afdelinger i Thy og på Mors foruden vores Salling-afdeling under navnet Limfjordens Kloakservice. Jeg beholder en ejerandel på 10 procent, og jeg fortsætter som daglig leder og vil desuden stå for Leif M. Jensens afdeling i Aalborg, siger Bjarne Bloch.

Han understreger, at det har været vigtigt for ham ikke at sælge til en anonym kapitalfond.

Leif M. Jensen er et familieforetagende med en historie, der minder om Thy-firmaets, der blev grundlagt af Holger Bloch og i 2008 overtaget af sønnerne Bjarne og Benny Bloch.

Sidstnævnte er siden trådt ud som ejer, men arbejder fortsat i virksomheden. Leif. M. Jensen ejes af sønnen Anker og børnebørnene Lykke og Helle. Lykke M. Jensen er administrerende direktør og fremover også øverste leder af Thisted Kloakservice.

Thisted Kloakservice beholder sit navn og sine grønne lastbiler. Arkivfoto: Torben Hansen

- Jeg er 51 år, så der er ikke tale om et generationsskifte. Overtagelsen sker for at styrke firmaet. Der stilles stadig større krav inden for vores branche, og man skal overveje, om man vil stå alene med det eller finde en samarbejdspartner med en god synergi. Det har vi nu, og vi vil kunne leve op til kundernes krav om CO2-regnskaber og bæredygtighed. Som vi har haft det, har LMJ en flad struktur med direkte kontakt til direktøren, hvis det er det, man ønsker, siger Bjarne Bloch.

I 2017 blev Thisted Kloakservice kåret som årets transportvirksomhed af DTL (Dansk Transport og Logistik).

Virksomhedens kernekompetencer er højtryksspuling og slamsugning, men varetager også tv-inspektionsopgaver, fliserensning, satellitspuling, spildevandspumpning, rensning af olietanke, rodskæring med mere. I 2016 opstartede Lars Pedersen en afdeling af firmaet på Mors.