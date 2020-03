Fanerne falder: Nordjyske 1.maj-fester er aflyst

NORDJYLLAND:Corona-virussen, der lige nu hærger i hele verden har fået LO-sektionerne i Nordjylland til at aflyse årets 1. maj-arrangementerne i år. Det oplyser LO i en pressemeddelelse.

Her i hedder det:

- Vi skal passe på os selv og i særdeleshed hinanden. Et af de bedste beskyttelsesmidler til at stoppe spredningen på er, at vi IKKE mødes i større forsamlinger.

- Bestyrelserne i LO-sektionerne i Nordjylland og alle fagforeningernes medlemmer tager denne corona-virus meget alvorligt. Vi viser samfundssind på alle tænkelige måder og har derfor besluttet, at der IKKE skal holdes fysiske 1. maj-demonstrationer i Nordjylland i år.

- LO-sektionerne i Nordjylland vil fejre dagen og vi vil senere annoncere, hvilke aktiviteter der laves. Vi skal nok få "det røde flag til at smælde”

- 1.maj har lige siden 1889 været dagen, hvor vi markerer arbejdernes internationale kampdag med demonstrationer og taler landet over. Sådan kommer det også til at ske fremover - bare ikke i år 2020.