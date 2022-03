Far og søn sælger virksomhed i stor millionhandel

HOBRO:På bare to dage er to af Nordjyllands store industrivirksomheder blevet afhændet til udenlandske ejere.

Først var det milliardkoncernen DS Gruppen, som mandag - i en af de største nordjyske virksomhedshandler nogensinde - blev solgt til den tyske byggevarekoncern Goldbeck.

Nu er turen kommet til en anden veldreven Hobro-virksomhed, nemlig familieejede Pajo Bolte.

Pajo Bolte er netop blevet solgt til den svenske koncern Bufab Group. Det fortæller adm. direktør Lars Johansen i en pressemeddelelse.

- Det var egentlig for tidligt at tænke på et salg af virksomheden. Jeg er jo kun lige rundet de 50 år, og jeg synes stadig, at det er sjovt, hver dag jeg møder på arbejde. Men vores dialog med Bufab har vist, at vi deler en række vigtige fælles værdier, og derfor har jeg helt ro i maven med at afhænde virksomheden nu, siger Lars Johansen.

Poul Anker og Lars Johansen driver sammen millionvirksomheden Pajo-Bolte A/S. Hobro 04112021

Aldrig givet underskud

Pajo Bolte blev stiftet i 1998 af Lars Johansens far, Poul Anker Johansen, der stadig er en del af virksomheden. Virksomheden sælger befæstelse - blandt andet bolte, skruer, møtrikker og gevind.

Og det er en indbringende forretning.

I det seneste regnskab stod der 24 millioner kroner på bundlinjen efter skat, og lægger man tallene for de seneste 10 år sammen, løber det samlede overskud op i knap 150 millioner kroner.

Faktisk har virksomheden aldrig givet underskud.

Men hvis Pajo Bolte fortsat skal vokse, kræver det ifølge Lars Johansen store investeringer i automatisering og en digitalisering af virksomhedens kundelogistik.

- Og netop på disse områder er Bufab med helt fremme Europa, og der vil være mulighed for at opnå en række synergier, siger han.

Pajo Bolte beskæftiger knap 50 ansatte - herunder sælgere, lagermedarbejdere og pakkere. Foto: Torben Hansen

For kunderne i Pajo Bolte bliver det business as usual, forsikrer han, ligesom at han selv fortsætter som administrerende direktør.

Hvor meget Bafub Group har måttet betale for at overtage den velindtjenende Hobro-virksomhed, er en hemmelighed. Men der er formentligt tale om et større trecifret millionbeløb.

Ikke første gang

Bufab Group blev stiftet i 1977 og har aktiviteter i 28 lande med i alt 1.300 ansatte. Koncernen, der er børsnoteret i Stockholm, omsatte i 2020 for 3,4 milliarder kroner.

Pajo Bolte har knap 50 ansatte, og faktisk er det ikke første gang, at Lars Johansen og hans far sælger ud til svenskerne.

Som ung drog Poul Anker Johansen til Grønland for at spare op til at starte sin egen virksomhed. Han var udlært på lager og havde fået arbejde på en amerikansk base. Her blev han i 2,5 år, indtil han drog hjem igen og stiftede virksomheden Pajo.

Han var kørende sælger og kørte Himmerland rundt for at sælge værktøj og autodele. Gennem årene voksede virksomheden, og Poul Anker Johansen bevægede sig ind på flere forskellige forretningsområder.

Herunder befæstelse med Pajo Bolte.

Sådan så Poul Anker Johansen ud, da han i starten af tyverne tog til Grønland for at spare sammen. Foto: Torben Hansen

Til sidst gik det så godt, at en svensk virksomhed gav et købstilbud, som stifteren endte med at sige ja til. Virksomheden havde på daværende tidspunkt omkring 100 ansatte, herunder sønnen Lars Johansen, der arbejdede som sælger.

Poul Anker Johansen fortsatte i en kort periode, hvorefter han trak sig ud for at fokusere på nichevirksomheden Pajo Bolte, der ikke var en del af salget.

Og det er altså den nichevirksomhed, som siden er bare vokset og vokset - og som nu også kommer på svenske hænder.